Hippe Brusselse e-bikes trekken naar Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje

25 november 2019

09u55 0 Brussel Cowboy, de Brusselse start-up die elektrische fietsen produceert, breidt zijn verkoop uit naar het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. De onderneming is zo al actief in acht landen.

Cowboy lanceerde zijn slimme elektrische fiets in april 2018. Het bedrijf is van dezelfde mensen als koerierbedrijf Take Eat Easy, dat in juli 2016 failliet ging. In Brussel valt het merk op door de grote winkel aan het kanaal niet ver van de Ninoofsepoort.

In april dit jaar kwam een nieuw model uit en boorde de Belgische start-up ook de Duitse, Oostenrijkse, Nederlandse en Franse markten aan. Begin november maakte Cowboy dan zijn intrede in het Verenigd Koninkrijk. “In Italië en Spanje zal de fiets tegen eind november ook verkrijgbaar zijn, al moeten deze landen het voorlopig stellen zonder de mogelijkheid om de fiets aan huis te testen”, meldt de onderneming.

Winst maakt de onderneming voorlopig nog niet. In 2018 boekte Cowboy een nettoverlies van 3 miljoen euro. Een e-bike van het merk is niet goedkoop: de prijs ligt op 2.000 euro.