Hier vind je gratis drinkbaar water in de hoofdstad JMBB

08 augustus 2020

09u58 0 Brussel Niet onhandig tijdens dit weekend en ook voor de tropische dagen die volgen: een kaart met fonteinen met drinkbaar water.

Wie er vandaag voor kiest om er in de Vijfhoek op uit te trekken, kan op verschillende plekken een drinkbeker met drinkbaar water vullen. Check de volledige map hieronder of via deze link.