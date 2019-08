Hier vind je de lokale producenten in de stad SZM

01 augustus 2019

18u57 0 Brussel Waar kan je nog echte boerenmarkten terugvinden in Brussel? Het zijn er niet zo heel veel meer. De enige echte boerenmarkt is niet zo lang geleden gestart en vindt elke vrijdag tot eind augustus plaats op de site van Tour & Taxis. Maar de lokale boeren zijn wel terug een hype. Meer en meer mensen zijn daarnaar op zoek, maar het is soms moeilijk om die te vinden.

Wie zin heeft in verse groenten, eieren of melk uit eigen streek, moet elke vrijdag tussen 12 en 19 uur naar het Muziekplein aan Tour & Taxis voor de ‘BoerenMarché’. “We hebben rond Brussel geen parking, maar wel moestuinen”, zegt Monique Swinnen van Korte Keten. Ze willen hun producten recht van het veld naar de stad brengen. Hier verzamelen alle producenten van Brussel of van de rand zoals uit Opwijk, Bever, Zemst, Hoeilaart, Kobbegem, Neerpede of Meensel-Kiezegem.

Je kan er onder andere melk, eieren, aardappelen en aardbeien kopen van Marie-Paule Van Hulle. Zij heeft een melkvee- en akkerbouwbedrijf in Anderlecht. “Er zijn veel mensen die tot bij ons komen, maar ook een aantal die er niet kunnen geraken, daarom wil ik hier mijn producten aanbieden aan de Brusselaars.”

Willy De Ville verkoopt kaas gemaakt met de melk van zijn eigen koeien. “We hebben tien verschillende soorten kaas. Als we ’s morgens om 6 uur melken, zijn we al om 7 uur bezig met kaas maken. We gebruiken geen bewaar- of kleurmiddelen en we verkopen onze producten rechtstreeks aan de consument. Hoe korter dat je de keten maakt, hoe beter de kwaliteit.” Willy heeft onder andere kaas met algen waar hij heel fier over vertelt. “We zijn de enigen die die soort maken. De kas met algen is heel rijk aan jodium en dat activeert de schildklier. Op lange termijn zou dat zelfs preventief tegen kanker werken.”

Lokale producenten

Naast kleine biomarkten, die steeds meer opkomen in de stad, zoals bijvoorbeeld Färm op de Vismet, zijn er ook redelijk grote kwekers in de stad, zoals Le Champignon de Bruxelles in Anderlecht, PermaFungi in Tour & Taxis en de Abattoir.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een mandje groenten en fruit van de lokale producenten. Dat kan je best terugvinden op de site boerenenburen.be. Een echte boerenmarkt waar alle lokale producenten verzamelen, is dus moeilijk te vinden, maar op veel verschillende plaatsen groeien wel nieuwe producenten die hun producten in korte keten verkopen.