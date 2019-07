Hier vind je alle gratis drinkfonteinen en toiletten SZM

23 juli 2019

11u43 0 Brussel De hittegolf komt er aan. Donderdag stijgt, volgens de weervoorspellingen, het kwik tot 39 graden. Dat is een Belgisch record sinds de start van de metingen door het KMI in Ukkel in 1833. Vooral dak - en thuislozen zijn een kwetsbare groep voor de hitte. Daarom stelde vzw Straatverplegers een plan op met drinkbaar water en toiletten, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn .

Vzw Straatverplegers publiceerde op 18 juni in een vijftigtal metrostations het stadsplan ‘Fonteinen met drinkbaar water en gratis toiletten’. Het plan, dat voor de voor de 9de keer wordt gepubliceerd is vooral gericht op daklozen. Omdat ze constant buiten blijven, en sommige daarbovenop ook alcohol drinken, zijn ze een kwetsbare groep voor de hittegolf.

Met het plan wil vzw Straatverplegers niet enkel daklozen wegwijzen naar drinkfonteinen en gratis toiletten, maar ook de bevolking sensibiliseren in hun moeilijke leefsituatie. In de loop van de zomer wordt het plan van drinkwater fonteintjes en gratis openbare toiletten via het netwerk van straathoekwerkers en medisch-sociale hulporganisaties verspreid naar de populatie van dak- en thuisloze mensen in Brussel.

Het plan werd grondig herzien en geactualiseerd ten opzichte van de vorige editie, die intussen al van 2016 dateert. Een aantal drinkfonteinen zijn verdwenen, maar er kwamen er ook nieuwe bij. Opvallend daarbij is dat op het vlak van toiletten, het merendeel van de nieuwe installaties damestoiletten zijn.

He volledige plan met drinkfonteinen en gratis toiletten, vind je hier terug .