Hier kan je gratis een film kijken in openlucht SZM

19 juli 2019

19u00 0 Brussel Staat de zomer voor jou gelijk aan gezellig in een park vertoeven en onder de sterrenhemel gratis een film kijken? Dan lees je best verder. We maken hieronder een overzichtje van waar je naartoe kunt gaan als je geen inspiratie meer hebt voor je tinderdate.

Zoals elk jaar rijmt zomer in Brussel me tal van zomeractiviteiten en onder die zomeractiviteiten ook heel veel films in openlucht.

Vaux-Hall in het Warandepark

De Vaux-Hall in het Warandepark speelt voor het derde jaar op rij elk weekend tot 11 augustus gratis films op groot scherm. Hier vind je een divers programma terug in een magische decor.

Cinema Galeries

Cinema Galeries organiseert deze zomer tal van films op verschillende plaatsen in openlucht. Zo programmeren ze elke vrijdag en zaterdag films uit alle periodes op de site van Tour&Taxis voor de Summer Edition. Daarnaast brengen ze dit jaar ook een ode aan de Koreaanse cinema die 100 jaar bestaat. Met L’heure d’été: Seoul vind je dit jaar ook overal in Brussel Koreaanse films terug. Voor het nieuwe Brussel Bad, Hello Summer, organiseert Cinema Galeries ook nog openluchtfilms op vier verschillende plaatsen in Brussel.

Wolubilis

Cultureel centrum Wolubilis in Sint-Lambrechts-Woluwe is ook een omweg waard, want hier spelen ze elke woensdag om 22 uur films als The Green Book of Bohemian Rhapsody.