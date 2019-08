Hevige dakbrand in restaurant in Europese Wijk JCV

18 augustus 2019

12u02

Bron: Belga 0 Brussel Zaterdagavond en -nacht heeft een felle brand gewoed boven restaurant La Fontaine op de hoek van de Stevinstraat en de Archimedesstraat in de Europese wijk. De schade is aanzienlijk, maar omdat er niemand in het gebouw aanwezig was, zijn er geen gewonden gevallen.

De brand ontstond zaterdagavond omstreeks 22.20 uur, vertelt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer. Het gebouw in kwestie bevindt zich tegenover het Berlaymontgebouw, de hoofdzetel van de Europese Commissie.

Het vuur woedde op het dak van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de brand oversloeg naar de aanpalende gebouwen, maar er is aanzienlijke schade aan het dak en de bovenste verdieping. In het restaurant op het gelijkvloers is er ook waterschade. Volgens de brandweer was de brand niet aangestoken, maar wat de precieze oorzaak was, is nog niet duidelijk.

De jaarlijkse vakantie van het restaurant liep net op zijn eind. De heropening zal niet voor meteen zijn.