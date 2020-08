Hevige brand in appartement in Anderlecht Wouter Hertogs

20 augustus 2020

21u19 0 Brussel Een appartement in de buurt van de Dokter Zamenhoflaan heeft vuur gevat. De grote rookpluim is van kilometers ver te zien.

De brandweer is al van 8.30 uur aan het blussen. Het vuur woedde op de twaalfde verdieping van een appartementsgebouw. Daardoor moest de brandweer gebruik maken van een enorme ladder om het vuur te kunnen bereiken. “Er waren 3 personen bevangen door de rook. Ze werden ter plaatse verzorgd voor rookintoxicatie”, aldus Walter Derieuw van de Brusselse brandweer, “de oorzaak van de brand was accidenteel. Er is geen kwaad opzet.” Twee flats zijn onbewoonbaar door de brand. een andere heeft waterschade.

