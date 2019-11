Het UZ Brussel neemt een nieuwe superscanner in gebruik JCV

26 november 2019

13u40 0 Brussel Het UZ Brussel heeft een nieuwe CT-scanner, de Revolution APEX, in gebruik genomen. Van dat hoogtechnologische toestel zijn er wereldwijd maar zes in gebruik. De scanner maakt vooral betere en scherpere beelden, maar patiënten krijgen ook minder straling te verwerken.

Toen het toestel in Jette geïnstalleerd werd, was het UZ het derde ziekenhuis in de wereld die over dat type scanner beschikte. Hij combineert een lagere stralingsdosis met een kleinere hoeveelheid contrastvloeistof, maar produceert toch betere en scherpere beelden. “De scanner scoort beter dan de oudere toestellen om twee belangrijke redenen”, zegt radioloog Koenraad Nieboer van het UZ. “Eerst en vooral zit er een betere röntgenbuis in, die niet alleen betere beelden aflevert, maar dat doet ondanks een substantieel lagere dosis röntgenstralen. De stralingsdosis kan bovendien veel fijner afgesteld worden op de noden van de patiënt.”

Voorlopig wordt de CT-scanner vooral gebruikt op de dienst Spoedgevallen van het UZ Brussel, maar ook mensen uit Intensieve Zorgen kunnen gescand worden. In een latere fase hoopt men ook op de afdeling Hartchirurgie gebruik te kunnen maken van de scanner.