Het (romantische) Brussel van Flo Windey: 8 tips voor Valentijn JCV

08 februari 2020

07u30 0 Brussel Valentijn staat voor de deur en welke plek is beter dan de hoofdstad om wat romantiek op te snuiven. Ervaringsdeskundige Flo Windey geeft je acht tips die jij en je lief volgens haar niet mogen missen.

Poelaertplein

“Het plein zelf is mooi, maar het is vooral de rand die me aanspreekt. De balustrade daar geeft je een enig mooi zicht op Brussel. Die rand nodigt je gewoon uit om te gaan zitten en te babbelen, ideaal om een date mee naartoe te nemen. Met een wijntje of gewoon een zak chips zit je daar enorm op je gemak. Lekker casual allemaal. Ik heb er zelf wel eens gescoord, ja (lacht). Zeker als de zon ondergaat, heb je er een heel speciale sfeer. Ik merk ook dat als mijn eigen hoofd te vol zit, ik naar daar trek. Bovendien kan je van daar meteen afdalen naar mijn volgende favoriete plekje.”

De Marollen en het Vossenplein

“De vlooienmarkt op het Vossenplein is een van die plekken die nog typisch Brussels is gebleven. Begrijp me niet verkeer, het centrum is ook leuk, maar de sfeer daar is toch helemaal anders. Je kan er gezellig een boterham gaan eten, de buurt is nog niet te duur, zonder dat er overal toeristen rond lopen. Je hebt er ook een aantal Libanese snack s waar ik graag kom. Gewoon rondlopen in de wijk is echt een van mijn favoriete dingen.”

Het Park van Vorst

“Ik ben zelf nogal een buitenpersoon dus er moest zeker een park op mijn lijst. Om naar het Park van Vorst te gaan, moet je wel een aardige klim maken. Het park zelf is immers een grote heuvel. Eens je boven bent, is het meer dan de moeite waard. Je hebt een mooi zicht en het is ook een grote groene zone in de superdrukke stad. Iedereen is er om te rusten dus het is er heel chill. De ideale plek voor een romantische picknick.”

Wiels

“Een van mijn favoriete dingen voor tijdens een date is praten over kunst. Je kan discussiëren en zien wat je allebei mooi vindt. Door daarover te praten krijg je ook elkaars creatieve kant te zien. Die discussie over of je iets al dan niet lelijk of mooi vindt, leert je veel over een andere persoon vind ik. De beste plaats om dat te doen in kunstencentrum Wiels op de Fonsnylaan in Vorst. Het is een kolossaal gebouw en elke keer als ik er binnenkom denk ik ‘Wow’. Het MIMA in Molenbeek is ook erg de moeite waard, maar dit is mijn favoriete museum in Brussel.”

Wiels, Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst

www.wiels.org

Fanny Thai

“Met een date wil je natuurlijk gaan tafelen en dan is Fanny Thai een aanrader. Het restaurant ligt tussen de Beurs en het Sint-Goriksplein en het is een van mijn beste ontdekkingen ooit. Echt ‘prestigieus’ is het niet, maar als je rustig wil eten voor een goede prijs, dan is het een absolute aanrader. Een echte schotel om aan te raden heb ik niet want ik ben iemand die graag elke keer iets nieuws probeert, maar de gebakken noedels met kip zijn zeker te smaken.”

Fanny Thai, Jules Van Praetstraat 36, 1000 Brussel

fannythai.com

Frituur René

“Mijn ‘guilty pleasure’ is lekker oubollige keuken op grootmoeders wijze. Ik ben wel mee in de hele vegan hype, dat is ook lekker en tof, maar je doet me een groot plezier met klassieke gerechte die bijna op je bord gesmeten worden. Daarvoor moet je dan zeker naar Frituur René in Anderlecht. Je kan er balletjes in tomatensaus of mosselen eten. Ze hebben er echt alle oerklassiekers, altijd met lekkere frietjes natuurlijk. De sfeer is er ook super, ze hebben er bijvoorbeeld van die geweldige lelijke tafeldoeken. Geen beter adres dus voor moeders keuken.

Frituur René, Verzetsplein 14, 1070 Anderlecht

Café Belga, Flagey

“Dit is al jaren een plek waar ik graag kom. Ook al is Elsene niet het stadsdeel waar ik zo snel naartoe trek. De Belga ligt in het prachtige Flageygebouw en dat geeft de omgeving iets speciaals. Alsof de tijd er is stil blijven staan. Vanop het terras heb je een lekker romantisch uitzicht op de Vijvers van Elsene. Ik heb ook een zwak voor de supercooole rode stoelen die op het terras staan. Het hele café is geweldig, maar voor mij zijn het de stoelen die het echt af maken.”

Café Belga, Eugène Flageyplein 18, 1050 Elsene

https://www.facebook.com/cafebelgabrussels/

Le Cirio

Dit Grand Café is voor mij een van de zaken die Brussel echt Brussel maken. Je loopt er redelijk makkelijk voorbij en de in buurt zijn natuurlijk veel toeristen, maar dit is een supertoffe plek, ook om met je familie te komen. Ik kwam hier vroeger veel met mijn grootouders en daarom heeft het echt mijn idee van Brussel gevormd. Je hebt natuurlijk ook een massa moderne leuke plekken, maar dit is echte een unicum. De aankleding is ook heel speciaal. Dezelfde vibe heb je ook in café Archiduc een beetje verderop, ook al is dat een andere stijl. In mijn dromen ga ik daar naar een optreden van Stevie Nicks kijken, supergelukkig wordt ik ervan.”

Café Le Cirio, Beursstraat 18, 1000 Brussel