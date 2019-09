Het Brusselse Justitiepaleis zonder steigers? Deze YouTuber photoshopte ze in 13 uren weg mvdb

06 september 2019

16u05

Bron: 7s7 0 Brussel Het Brusselse Justitiepaleis staat al ruim dertig jaar in de steigers en dat zal wel nog een tijdje zo blijven.

De renovatie sleept al zodanig lang aan dat de in 1987 geplaatste stellingen in 2013 zelf aan renovatie toe waren. De totale opknapbeurt van het gigantische gebouw aan het Poelaertplein zal misschien pas in 2040 klaar zijn, kostenplaatje zo’n 100 miljoen euro.



De Brusselse YouTuber Balo kan niet zo lang wachten. Hij bleef niet bij de pakken zitten en heeft met Photoshop de steigers één voor één vakkundig weggevaagd. Een klus waarmee hij bijna dertien uur zoet mee was. Het resultaat mag gezien worden.



Het monumentale gebouw werd in 1883 na zeventien jaar bouwen ingehuldigd. Het Justitiepaleis is groter dan de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad en telt 245 kamers, 4.941 trappen, acht binnenplaatsen én de monumentale koepel. Architect Joseph Poelaert maakte de uiteindelijke verwezenlijking van zijn levenswerk niet meer mee, hij overleed in 1879.