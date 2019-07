Het Brusselse bestuursakkoord in 6 punten SZM

17 juli 2019

17u14 0 Brussel De coalitiepartners Groen, Open VLD, one.brussels-SP.A, PS, Ecolo en Défi zijn er dinsdagnacht in geslaagd de onderhandelingen voor een Brussels regeerakkoord af te ronden. Het beleid dat het Brussels Parlement de komende 5 jaar zal nastreven telt zo’n 120 pagina’s. We zetten hieronder de belangrijkste punten op een rijtje.

Het nieuwe bestuursakkoord van het Brussels Parlement is vooral een sociaal en ecologisch akkoord. “We moeten de middenklasse aanmoedigen om in Brussel te blijven of zelfs overtuigen om terug te komen”, zegt Olivier Maingain (Défi). Dat wil de kersverse regering vooral doen door in te zetten op een betere levenskwaliteit. “En een betere levenskwaliteit is een stad met schone lucht, waar ouders niet bang zijn als hun kinderen de fiets nemen”, aldus Elke Van den Brandt (Groen).

Zone 30 in heel het Gewest

Mobiliteit is een groot pijnpunt in Brussel. Zo willen de coalitiepartners op verschillende vlakken een beter mobiliteitsbeleid met meer oog op verkeersveiligheid. Tegen 2021 zou er in heel het Brussels Gewest een zone 30 van kracht gaan en een circulatieplan ingevoerd worden. “Nu is de regel 50 en in sommige straten 30,” zegt Van den Brandt (Groen). “We willen het omgekeerde: dat 30 km/u de regel is en dat er sommige uitzonderingen zijn, vooral op de grote assen, waar je 50 of 70 mag rijden.” Dit kan enkel als de wegen aangepast worden, zodat fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen. Daarnaast willen ze ook verder inzetten op openbaar vervoer. Dit allemaal moet ervoor zorgen dat Brussel tegen 2050 CO2-vrij is.

Sociale woningen voor 15.000 gezinnen

De nieuwe Brusselse regering wil ook meer sociale woningen bouwen, maar wil daarbij vooral ook privé-woningen kopen. Op die manier wil men de wachtlijsten van 15.000 gezinnen voor een sociale woning afbouwen. Daarnaast moeten de registratierechten voor de aankoop van een eerste woning omlaag. Eigenaars moeten ook aangemoedigd worden om hun eigen woning te renoveren. “Dat is niet enkel goed voor het milieu, maar je energiefactuur gaat hierdoor omlaag en door de renovatiewerken creëren we ook meer jobs in Brussel,” zegt Van den Brandt.

Brusselaars helpen bij een job

Op economisch vlak streeft de nieuwe regering naar een budgettaire stabiliteit. De middenklasse moet aangemoedigd worden om in Brussel te blijven of zelfs overtuigd worden om terug te keren. Het akkoord heeft ook een jongerengarantie. Wie zich aanmeld bij Actiris, moet binnen de zes maanden een job, stage of opleiding krijgen. Daarnaast krijgen werkzoekenden die een opleiding volgen 4 euro per uur, met een maximumplafond. “Het is jammer dat er in Brussel veel werkgelegenheid is, maar dat Brusselaars vaak niet het juiste diploma hebben om die job uit te oefenen”, aldus Laurette Onkelinx (PS).

Brussel, culturele hoofdstad van Europa

Brussel zal zich kandidaat stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Concrete plannen om dit waar te maken blijven nog uit.

19 gemeenten afschaffen?

Dat idee lag vooral centraal in de campagne van Pascal Smet (One.brussels-SP.A), maar werd ook gesteund door Groen. Het lijkt echter nog iets te vroeg om iedereen aan boord te krijgen voor één politiezone en de afschaffing van de 19 gemeenten. Wel werd er beslist om het aantal schepenen te verminderen en de decumul op te leggen, waardoor politici geen verschillende mandaten kunnen opnemen.

Brusselse identiteit

De Brusselse identiteit is volgens de nieuwe regering een meertalige identiteit. In overleg met de gemeenschappen willen ze bekijken hoe meertaligheid in het onderwijs versterkt kan worden. “Met een globaal Plan Meertaligheid en de aanstelling van een coördinerend minister voor Meertaligheid zijn we erin gelukt dit programmapunt in het regeerakkoord te krijgen. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen de promotie van de meertaligheid in het onderwijs en de meertaligheid in andere sectoren als de beroepsopleiding, de werkvloer, de inburgering of het cultuurbeleid,” aldus Sven Gatz in een persbericht van Open Vld.

Wie die nieuwe minister voor Meertaligheid wordt en hoe de andere bevoegdheden worden verdeeld, zal woensdagavond bekendgemaakt worden.

