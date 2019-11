Het Brussel van Michèle Cuvelier JCV

20 november 2019

15u42 0 Brussel Elke morgen om kwart voor vijf snort Michèle Cuvelier op haar elektrische step door het nachtelijke Schaarbeek, op weg naar de VRT-gebouwen. Daar presenteert ze sinds begin dit jaar het ochtendblok op Studio Brussel. Buiten de werkuren kan je haar vooral vinden in en rond het Josaphatpark in Schaarbeek, waar ze vlakbij woont. Sinds ze in 2015 neerstreek in de gemeente, heeft ze al meer dan genoeg tips gevonden om door te geven. “Het heeft een tijdje geduurd voor ik wist waar ik moest zijn, maar nu zit ik in een hele toffe buurt.”

1. Buca Di Bacco

Simpelweg de best Italiaan waar ik al gegeten hebt, die van op reis in Italië inbegrepen. Het interieur is ook helemaal in art nouveau-stijl, wat het een aparte toets geeft. Toch is dit een typisch Italiaanse setting, met dito bediening. Maar welk heel vriendelijk. Achter de toog staat ook een oude Italiaanse man die je verwelkomt. Een aanrader is er de rigatoni alla norma, dat is beter dan eender welke tomatensaus die je ooit al gegeten hebt. Het is ook vlakbij waar ik zelf woon dus wij komen er supervaak. Een regelrechte aanrader.

Louis Bertrandlaan 65, 1030 Schaarbeek

www.buca-di-bacco.be

2. Retro Faktory

Twee keer per jaar heb je Brussels Design Market in Thurn & Taxis, waar je kan kennis maken met allerlei vintage design. Op zich is die beurs ook al een aanrader, maar ik pikte er ook een kaartje op van deze winkel in Ukkel. Retro Faktory is een zalige tweedehandswinkel. Ik zou hem zo leeg kopen. Voor een tweedehandswinkel is hij misschien wat aan de prijzige kant, maar alles wat je er vindt, is mooi. Bovendien is de uitbaatster een superlieve vrouw.

Alsembergsesteenweg 618, 1180 Ukkel

www.retrofaktory.be

3. La Fabrique en Ville

Een ideaal adres voor brunch. Het ligt midden in het Egmontpark. Ik ben er zelf per toeval op gekomen omdat we ons daar op het terras hadden neergezet. Het Egmontpark is niet meteen een van de bekendste parken in Brussel, maar je vind er dus wel deze parel. Voor 30 euro heb je er een formule waarbij je mag kiezen uit het hele aanbod. En de keuze is er enorm: worsten, pannenkoeken, pasta’s, al wat je maar wil. Het kan er druk zijn, dus je moet er je moment kiezen, maar het is de moeite waard. We hebben vrienden die er geweest zijn, die nadien de hele dag niet meer moesten eten.

Waterloolaan 44, 1000 Brussel

www.lafabriqueresto.be

4. Café 1030

Nog eentje uit mijn buurt, met een leuk ingericht interieur en hele vriendelijke bediening. De barman spreekt zeker vier talen. Het heeft me ook wat bijgeleerd over de postcode van Schaarbeek: die spreek je in het Frans uit als ‘dix-trente’ en niet ‘mille-trente’. Dit gaat meer de hipster-kant op, iets verderop heb je ook Café Central dat wat volkser is. Maar het is een leuk café, waar het doorheen de dag relatief rustig is. In het weekend is het dan weer gezellig druk. Maar als er dan geen plaats is, zetten we ons op het trottoir voor de deur.

Jan Stobbaertslaan 100, 1030 Schaarbeek

www.1030.cafe

5. Les Brasseurs

In dit café heb ik het gevoel dat wanneer je er ook binnen wandelt, er altijd wel iemand zal zijn die je kent. En dat is in Brussel niet vanzelfsprekend. Ik heb er al veel avonden met vrienden doorgebracht en al veel goede feestjes beleefd. Je kan het café immers afhuren en dan kan je een dj laten draaien. Dat hebben veel van mijn vrienden al gedaan en dat zorgt altijd voor leuke avonden. Ik herinner me ook een nogal wazig gesprek met Zwangere Guy in het café. Hem vind je er ook regelmatig terug. Als het wat rustiger mag heb je er ook het terras met zicht op de nieuwe voetgangerszone aan de Beurs.

Anspachlaan 77, 1000 Brussel

www.facebook.com/Les-Brasseurs-722127614590850/

6. Josaphatpark

Voor mij is dit het mooiste park van Brussel, zonder twijfel. Het licht wat in een dal waardoor het een zeer speciale sfeer heeft. Het is een verademing naast het hectische van de Stad. Parken in Brussel bieden sowieso elk hun eigen speciale ervaring. In het Jubelpark kan je in het gras liggen tijdens de concerten van het ‘Fète de la musique’, maar Josaphat spring er boven uit. Je hebt er ook La Laiterie, de bar in het park, waar je kan ontspannen of snel even een appelsap oppikken.

La Laiterie: www.facebook.com/lalaiteriebxl/

Josaphatpark, 1030 Schaarbeek

7. Botanique

De Ancienne Belgique blijft de beste pure concertzaal van Brussel, maar de Botanique maakt veel goed met pure charme. Met de fonteinen, en de glazen ramen en het cafétje in het park ernaast. Kijk zeker ook eens naar de sterren die er op de vloer staan, het is echt zot wie daar allemaal al gespeeld heeft. De volgende Lezs Nuits is zeker nog eens de gelegenheid om langs te gaan. Tijdens die concertreeks kan je mooie ontdekkingen doen.

Koningsstraat 236, 1210 Sint-Joost-ten-Node

www.botanique.be

8. Meze Bar

Dit Libanees is misschien niet super classy, maar het eten is er heerlijk en de bediening is er super vriendelijk. Het terras is ideaal bij goed weer. Het ligt namelijk aan het Sint-Gillisvoorplein, wat een van de gezelligste pleinen is van Brussel. Omdat ik in Schaarbeek woon, kom ik er zelf niet vaak genoeg. Hetzelfde met het Flageyplein. Elke keer als ik die plaatsen bezoek denk ik : daar moeten we vaker teruggaan.

Sint-Gillisvoorplein 14, 1060 Sint-Gillis

www.mezebar.business.site