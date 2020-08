Heroïnedealer riskeert 12 maanden cel: “Ik heb niks verkocht, ik heb hem enkel snel beterschap gewenst” Wouter Hertogs

07 augustus 2020

14u47 1 Brussel Een 19-jarige man riskeert 12 maanden cel voor het bezitten en verhandelen van heroïne. Hoewel agenten de drugdeal voor hun ogen zagen gebeuren ontkende de beklaagde alles ter zitting. “Ik heb gewoon een praatje gemaakt met hem”, klonk het.

Eind mei zag een patrouille hoe een jongeman een klein pakje overhandigde aan een gekende druggebruiker. In ruil kreeg hij cash geld. De agenten kwamen tussen en vonden bij een fouille in totaal 130 euro. Ze namen de andere man apart waarna deze toegaf net heroïne te hebben gekocht. Beide personen bleken ook heroïne op zak te hebben. Voor de rechter ontkende de beklaagde echter alles. “Ik heb niets verkocht. Ik zag die meneer daar staan met een gips rond zijn been en wenste hem snel beterschap. We zijn aan de praat geraakt en hij heeft me nog werk - in het zwart - aangeboden maar dat heb ik geweigerd. Meer is er niet gebeurd”, deed hij zijn verhaal. Het parket gelooft geen snars van deze uitleg. “De agenten hebben u iets zien afgeven. Bij uw klant én bij uzelf werd hierna heroïne aangetroffen.” Uitspraak op 12 augustus.