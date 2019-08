Herinrichting Kleine Ring zorgt voor hinder WHW

18u02 0 Brussel Van 26 augustus tot 6 september worden er werken uitgevoerd aan de Kleine Ring. De kruispunten met de Fonsnylaan en de Jamarlaan worden aangepakt om ze veiliger te maken. In een latere fase komen er fietspaden. Dat kan voor wat verkeershinder zorgen.

Oorspronkelijk was de afwerking van de werken aan de kruispunten in de buurt van het Zuidstation voorzien juni, maar de Tour de France en de Zuidfoor dwongen Brussel Mobiliteit om het zekere voor het onzekere te nemen en de werken wat uit te stellen.

Uiteindelijk startten de werken vandaag en moeten ze in de nacht van 6 op 7 september afgerond zijn. De verschillende verkeersstromen die van de Hallepoort komen zullen vroeger gescheiden worden: rechtdoor, linksaf richting de Fonsnylaan en linksaf richting de Jamarlaan. Die inrichting is overzichtelijker dan vandaag voor autobestuurders. Voor voetgangers wordt de oversteekroute korter. Verkeer op de parallelweg van de Kleine Ring zal niet meer rechtstreeks op de hoofdrijweg kunnen. De auto’s zullen ter hoogte van de Nieuwlandstraat moeten keren en rijden via een omweg naar de ringweg.

De werken vinden plaats in drie fases. In een eerste fase, van 26 tot 30 augustus, zal verkeer komende van de Hallepoort niet linksaf kunnen richting de Fonsnylaan. Autoverkeer moet rechtdoor tot de Lemonnierlaan en daar rechtsomkeer maken. Daarna, van 2 tot 6 september, is het kruispunt met de Jamarlaan aan de beurt en zal er een verkeerseiland verwijderd worden. Daarvoor wordt het aantal rijstroken op het kruispunt verminderd. In de nacht van 6 op 7 september zullen er wegmarkeringen aangebracht. In een latere fase legt Brussel Mobiliteit ook tijdelijke tweerichtingsfietspaden aan, afgescheiden met betonblokken. Vandaag stopt het fietspad abrupt ter hoogte van de Lemonnierlaan en moeten fietsers zich tussen het autoverkeer storten.