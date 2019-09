Herfstshoppen in Brussel met deze 8 nieuwe adresjes SZM

28 september 2019

11u00 0 Brussel De herfst is begonnen. Met andere woorden is dit een ideaal excuus voor een langverwachte herfstshopping. Iedereen kent wel de twee grote winkelstraten in Brussel, zoals de Louizalaan en de Nieuwstraat, maar ver van de heisa kan je in kleinere boetiekjes unieke stukken vinden. Heb je nieuwe botjes nodig of ben je al aan het denken aan een winterjas? Hieronder helpen we je met plezier verder met acht nieuwe adresjes in de hoofdstad.

1. La Crème in Elsene

Heeft je man een make-over nodig? Dan stop je best eerst bij La Crème in Elsene. Daar kan je je partner omvormen tot een hippe en stijlvolle gast. Denk daarbij vooral aan Scandinavische streetwear. Als je daarmee klaar bent dan kan je ook voor jezelf kijken bij de vrouwenafdeling iets verder. Zo kunnen jullie samen als de hipste instagramkoppel lopen door de straten van Brussel.

Waar? Lebroussartstraat 41B, 1050 Elsene

2. BonTon

BonTon is het adres waar je voor je kleine spruit moet winkelen. Victoria Beckham, Charlotte Gainsbourg of Kate Winslet zijn namelijk al gespot in de Parijse boetiek. Het merk dat zich onlangs in Brussel vestigde, maakt tijdloze en kwalitatieve kinderkleren. In de vestiging in Sint-Gillis, vind je ook decoratieve objecten, kleine meubels, speelgoed en accessoires.

Waar? Jean Stasstraat 16a, 1060 Sint-Gillis

5. Chouke

Als je in de herfst ook nog niet volledig klaar bent voor dikke pulls en broeken, dan kan je bij Chouke nog de trendy items vinden die je warm zullen houden zonder de dikke sjaal uit de kast te halen. De prijzen zijn redelijk voor de kwaliteit die je krijgt en het interieur zet je meteen op je gemak. Voor leuke accessoires, levendige kleuren en glitters moet je aan dit adres zijn.

Waar? Baljuwstraat 25, 1000 Brussel

3. Tatamy

Nog een andere kinderwinkel is Tatamy op de Graystraat in Etterbeek. Als je in deze winkel binnenloopt, dan word je meteen vrolijk van de verschillende kleuren. Hier koop je artisanale en locale stukken die volledig ecologisch zijn. Voor je eigen kind of als cadeau voor iemand anders, je vindt hier kwalitatieve stoffen die lang zullen meegaan. Bovendien kan je kledingstukken laten personaliseren!

Waar? Graystraat 9, 1040 Etterbeek

4. Maison Saké

Maison Saké is al langer een gevestigde waarde in Brussel. Maar het kon niet aan de lijst ontbreken, omdat je hier sowieso met een origineel stuk naar buiten loopt. Anabelle en Evan zijn de twee vrouwen achter Maison Saké. Ze verkopen hun eigen creaties en stellen daarmee niet teleur. Voor iets meer boho chic is dit the place to be. Je zal ook niet kunnen weerstaan aan de mooie juwelen en haaraccessoires. Binnenwandelen doe je hier dus op eigen risico, maar je steunt er wel twee jonge Brusselse ondernemers mee.

Waar? Verversstraat 11, 1000 Brussel

6. K-way

K-way op de Antoine Dansaertstraat zal iedereen wel aan zijn jeugd doen denken, toen je van mama en papa verplicht was om die iconische regenjasjes te dragen. Maar zoals alle modetrends zijn de K-ways helemaal terug een hype. De start van de herfst en de eerste regen zijn dus het ideaal moment om zo’n jas aan te schaffen. Opvouwbaar en als een banaan te dragen of ga je toch voor een iets modernere versie, de ideale regenjas vind je hier.

Waar? Antoine Dansaertstraat 33, 1000 Bruxelles

7. Akaso

Akaso is een Belgische modelabel die zich onlangs vestigde in de Koningsgalerij dichtbij Brussel-Centraal. Het unieke concept vervloeit Belgische designers met Afrikaanse artiesten om kwaliteitsvolle kledij en accessoires te maken voor vrouwen en mannen. Elk motief is gemaakt door de Kara-stam in Ethiopië, die gekend zijn door hun bodypainting. De oprichter van Akaso, Philippe Vertriest, werkt sinds 2014 met de Ethiopische stam en betaalt elke Kara-artiest hetzelfde als wat een Europese freelance artiest verdient.

Waar? Koningsgalerij, 1000 Brussel

8. Knits & Treats

Knits & Treats is een conceptstore van Anderlechtenaar Naoufel Ben Hamame. Hier kom je vooral voor streetwear en Scandinavische merken zoals Soulland of Han Kjøbenhavn. Maar in de winkel kan je veel meer vinden dan de perfecte bomberjack voor de winter. Naast Knits zijn er namelijk ook Treats en dat vertaalt zich in een uitstekende klantvriendelijkheid, waarbij je van de verkopers raad en een kop koffie krijgt. Daarnaast organiseert de conceptstore ook tal van andere activiteiten zoals concerten en performances van lokale artiesten.

Waar? Henegouwenkaai 7, 1080 Sint-Jans-Molenbeek