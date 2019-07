Herdenking voor Guineeërs die doodvroren in Sabena-vliegtuig JCV

15 juli 2019

15u22 0 Brussel Twee Guinese tieners die 20 jaar geleden dood werden aangetroffen in het landingsgestel van een Sabena-vliegtuig, worden op 2 augustus herdacht in Brussel. Er zal een herdenkingsplechtigheid, een filmvoorstelling en een sit-in worden georganiseerd.

Yaguine Koïta en Fodé Tounkara waren in 1999 in de Guinese hoofdstad Conakry in het vliegtuig gestapt, en werden in Brussel dood teruggevonden. Ze stierven door de extreme koude en zuurstofgebrek. De twee jongens van 14 en 15 jaar oud hadden een brief bij zich waarin ze Europa opriepen om meer hulp te bieden aan Afrika. “Als jullie zien dat wij ons leven opofferen en blootstellen, dan is dat omdat we te veel lijden in Afrika en omdat we jullie nodig hebben om te vechten tegen de armoede en om een einde te maken aan de oorlog in Afrika. Wij willen studeren en we vragen aan jullie om ons te helpen”, stond in de brief.

Op vrijdag 2 augustus vindt om 14.30 een herdenkingsplechtigheid plaats in een parochiecentrum in de Steenstraat in Brussel. Om 18.00 uur is er een filmvoorstelling en een debat in café l’Horloge du Sud in de Troonstraat in Elsene en op zaterdag wordt van 16.00 tot 18.00 uur een sit-in georganiseerd op het Lumumbaplein in Elsene.

Zondagnamiddag zou nog een voetbalwedstrijd plaatsvinden, georganiseerd door Guineeërs in Brussel. “Het is erg dat het bericht dat de Europese Unie 20 jaar geleden ontvangen heeft, geen gevolg heeft gehad”, zegt Micky Ducamp van IDAY, een ngo die Afrikaanse organisaties groepeert en een van de organisaties die de herdenking organiseert.

Ook in Conakry vinden herdenkingen plaats op 24, 25 en 26 juli. Er wordt onder meer een conferentie georganiseerd om de jeugd te waarschuwen over de gevaren van illegale immigratie.

Meer over Brussel

Afrika

samenleving

Conakry

Elsene