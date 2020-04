Herbruikbaar mondmasker voor inwoners van stad Brussel JCV

29 april 2020

10u39 0 Brussel De inwoners van de stad Brussel die dat willen kunnen via de stad een herbruikbaar mondmasker krijgen. Dat maakt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) woensdag bekend.

De aanvraag moet gebeuren via de diensten van de stad. Alle informatie daarover is te vinden via de website van de stad Brussel. “Eens de aanvraag is goedgekeurd, zal een ophaalpunt en -tijdstip worden doorgegeven aan de aanvrager, zodat grote toestromen worden vermeden en social distancing kan worden gegarandeerd”, zo laat de stad weten. Maskers kunnen vanaf 4 mei afgehaald warden.

Alleen Brusselaars die ouder zijn dan 12 jaar kunnen een masker aanvragen. Voorrang gaat naar senioren en mensen die het openbaar vervoer moeten gebruiken. De registratie zal doorgaan tot elke inwoner van Brussel-stad over zeker één mondmasker beschikt. Op termijn is het de bedoeling om ieder van de 180.000 Brusselaars van twee herbruikbare maskers te voorzien.