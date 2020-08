HERBELEEF. Speel mee met de Camperquiz vanop de Kunstberg in Brussel Redactie

21 augustus 2020

14u40 2

Hou je van quizzen? Dan ben je deze zomer aan het juiste adres bij HLN. Van 3 juli tot 28 augustus organiseren we elke vrijdagavond om 20 uur de Camperquiz, live op onze website. Onze quizmaster Stefaan Andries verwelkomt je vanuit zijn camper, in het gezelschap van een heleboel bekende gasten. Daag jouw familie en vrienden uit via www.hln.be/challenges en speel samen of op afstand tegen elkaar. Herbekijk hier de quiz vanop de Kunstberg in Brussel.

Op deze pagina kan je de antwoordformulieren downloaden en afdrukken. De quiz bestaat uit 44 vragen en duurt ongeveer 45 minuten. Er zijn vier rondes van telkens tien vragen en een bonusvraag.

Ronde 1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ronde 2



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ronde 3



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ronde 4



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wij bundelen alle uitdagingen en foto’s van de Camper Quiz challenge. Doe mee en scherp jullie kennis aan tijdens gezellige zomeravonden. Maak een foto en stuur hem door via het Camper Quiz-platform.