Hennep maakt comeback als textielsoort SZM

01 oktober 2019

17u21 0 Brussel Vzw ValBiom stelde gisteren in het design- en modecentrum MAD Brussels een nieuwe textielsoort voor aan meer dan 80 Belgische designers. Die is gemaakt op basis van hennep en zou veel duurzamer zijn dan andere stoffen.

ValBiom wil energie en stoffen uit biomassa promoten en kreeg sinds juli de taak van de Waalse overheid om de hennepproductie op te volgen. In 2017 breidde de productie van hennep tot zo’n 465 hectares in Wallonië onder toezicht van 45 boeren. Agronoom en styliste Valentine Donck van vzw Valbiom merkte dat het telen van hennep heel ecologisch is. “De plant heeft geen pesticiden nodig en draagt geen bekende ziektes”, zegt Donck. “Daarbovenop absorbeert het veel CO2 en kunnen er veel dieren in verschuilen aangezien de plant tot 3 à 4 meter lang wordt.”

Volgens Donck heeft België 70 jaar vertraging op deze cultuur, omdat hennep verboden werd in de jaren 50. “In heel Europa is de productie van hennep aan het stijgen. Het kan namelijk ook dienen als isoleermateriaal of in cosmetica.”

De voorstelling in MAD Brussels stelde ook verschillende kledingstukken, accessoires en decoratieve textiel voor in hennep, gemaakt door 11 designers. Sommige van deze stukken zijn te verkrijgen bij winkels als ‘Humana’ en ‘Marie-Jeanne’. Daarnaast was er tijdens de voorstelling 300 meter hennepstof, die de aanwezige designers konden kopen.