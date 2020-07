Hello Summer trekt opnieuw naar de Brusselse wijken Wouter Hertogs

04 juli 2020

20u50 0 Brussel Hello Summer, de vervanger van Brussel Bad, strijkt deze zomer met een coronaproof zomerprogramma neer in de Vaux Hall, het parktheater in het Warandepark. De stad Brussel organiseert er van 3 juli tot 30 augustus elke week van donderdag tot en met zondag tal van activiteiten voor jong en oud, maar trekt ook opnieuw naar de Brusselse wijken.

In de bijzondere setting van het Vaux Hall theater en zijn overdekte galerij met een rotonde, gebouwd in een voor België unieke hekwerkstructuur in Lodewijk XVI-stijl, vinden er op donderdag wekelijks concerten plaats, op vrijdag zijn er performances, de zaterdagen worden gevuld met poppentheater, klassieke muziek, danslessen en openluchtcinema en op zondag is er een yogasessie in de ochtend, aansluitend een brunch, opnieuw poppentheater en het weekend word afgesloten met een spelletjesavond. “Het is een ambitieus programma dat rekening houdt met de strikte voorwaarden die de Nationale Veiligheidsraad ons oplegt”, vertelt Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS). “Ik denk niet dat er veel steden zijn die een even mooi programma als ons kunnen voorstellen”, zegt ze. De verschillende Brusselse wijken worden niet vergeten, want in Neder-Over-Heembeek (6 tot 9 augustus), de Modelwijk in Laken (13 tot 16 augustus) en aan de Ambiorixquare (20 tot 23 augustus) worden er ook gratis openluchtevenementen georganiseerd. In augustus, komt er ook van donderdag tot zondag nog een gevarieerd programma op de esplanade achter de Congreskolom. Het programma kan doorheen de komende weken verder variëren naargelang de mogelijke versoepeling van de veiligheidsmaatregelen.