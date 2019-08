Hello Summer strijkt neer in Neder-Over-Heembeek JCV

15 augustus 2019

12u16 1 Brussel Vanaf donderdag gaat het zomerevenement Hello Summer, de vervanger van Brussel Bad, door op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek.

Nog tot en met zondag kan je op het plein terecht voor animatie, een hapje en een drankje. Er zijn verschillende workshops, danslessen en een yogales. Zaterdag zijn er optredens van Krewé Du Belge en Marka. Daarna kan je naar de openluchtcinema voor The Shape of Water.

Het Peter Benoitplein is de voorlaatste halte van Hello Summer. Tussen 22 en 25 augustus komt de Leopoldsquare in Laken nog aan de beurt.

Hello Summer moet dit jaar Brussel Bad doen vergeten. Dat kan niet doorgaan omdat er op de Akenkaai langs het kanaal gewerkt wordt. Hello Summer brengt grofweg hetzelfde concept, maar dan op vier verschillende plaatsen in de stad. Eerder kwamen al de Ambiorixsquare en het Congresplein aan de beurt.