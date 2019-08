Hello Summer strijkt neer aan het Ambiorixsquare SZM

09 augustus 2019

18u44 0 Brussel De vervanger van Brussel Bad, Hello Summer is toe aan hun tweede weekend op het Ambiorixsquare. Vorig weekend gingen de verschillende activiteiten door aan het Congresplein. Filmvoorstellingen, sportactiviteiten of gewoon genieten van een goede cocktail staan dit weekend op het programma.

Omdat er werken zijn aan de Akenkaai, kon Brussel Bad dit jaar niet op de traditionele plaats aan het kanaal doorgaan. Daarom vond de stad een oplossing: Hello Summer, hetzelfde concept als Brussel Bad, maar dan op vier verschillende plaatsen. Vorig weekend werd het startschot gegeven aan het Congresplein. Dit weekend is het Ambiorixsquare aan de beurt, het weekend daarop is het op het Peter Benoitplein in Neder-over-Heembeek te doen en de feestzomer wordt uiteindelijk afgesloten op het het Leopoldsquare in Laken.

Op het programma dit weekend zijn tal van concerten, hip-hop workshops, Afrikaanse dans, salsa, yoga-workshops en een rondleiding van de omliggende geklasseerde gebouwen door Arcadia.