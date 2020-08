Hello Summer start vanaf morgen met entertainment in Brusselse wijken JMBB

05 augustus 2020

12u34 0 Brussel Vanaf dit weekend biedt de Stad Brussel gratis entertainment aan onder de noemer ‘Hello Summer’. Vanaf dit weekend biedt de Stad Brussel gratis entertainment aan onder de noemer ‘Hello Summer’. Eerder geraakte al bekend dat het gelijknamige festival van de stad ook zal plaatsvinden , weliswaar met respect voor de nodige maatregelen.

De bedoeling is om Brusselaars naar buiten te brengen voor feestelijke momenten dicht bij huis. De stad wil ook verschillende sectoren steunen die door de gezondheidscrisis worden getroffen. Vanaf morgen is de Versailleslaan in Neder-over-Heembeek de place to be, waar o.a. verhalenvertellers en circusartiesten hun ding zullen doen, maar je ook je fiets kunt laten herstellen of workshops kunt volgen. Daarnaast zijn er verschillende sportactiviteiten, kortfilmvertoningen en muziekworkshops, telkens met inachtneming van de sociale afstands-maatregelen. Het volledige programma vind je hier terug.

Later deze maand meert Hello Summer ook nog aan in de Marollen, de Anneessenswijk, het Ambiorixplein, en de Modelwijk.