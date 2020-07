Helft van Molenbeekse parkeermeters is defect: “Onverantwoorde nalatigheid van de gemeente” Jelle Couder

02 juli 2020

16u20 0 Brussel Van de 586 parkeermeters op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek, werkt ongeveer de helft niet. Dat zou de gemeente zo’n 320.000 euro per jaar kosten aan misgelopen inkomsten. “De burger in Molenbeek krijgt het signaal dat parkeerregels niet belangrijk zijn wanneer parkeermeters maandenlang of zelfs jaren stuk zijn”, zegt Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA).

De defecte meters in Molenbeek zijn een oud zeer. Mobiliteitsminister Elke Van Den Brandt (Groen) gaf daar in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement meer uitleg over na een vraag van parlementslid Cieltje van Achter (N-VA). Van den Brandt zei dat nog steeds ongeveer de helft van de parkeermeters in de gemeente niet werkt. “Dat is gigantisch. Het is moeilijk om het juiste verlies in te schatten, omdat de nieuwe parkeermeters verbonden zijn met controles met de scancar, wat veel efficiënter is dan de controle louter door stewards te laten uitvoeren”, zo zei Van den Brandt. “In 2018 werd een jaarlijks inkomstenverlies van 320.000 euro als redelijke schatting opgeworpen. Los van dat inkomstenverlies zijn werkende meters nodig om respect voor het betalend parkeren af te dwingen. Alle gemeenten die samenwerken met parking.brussels moeten goed functionerende parkeermeters krijgen. Ik hoop dat het overleg tussen de gemeente Molenbeek en parking.brussels een vernieuwd partnerschap oplevert.”

Parking.brussels nam het beheer van het betalend parkeer in Molenbeek over in 2015. Toen al was duidelijk dat veel meters in de gemeente van een verouderd type zijn, dat moeilijk te onderhouden is. Het parkeeragentschap en de gemeente raakten het wel al eens om de meters te vervangen, maar desondanks blijft het probleem aanslepen. “En daar knelt het schoentje”, zegt parlementslid Van Achter. “Mobiliteitsschepen Abdellah Achaoui (PS) heeft de bestelling van nieuwe parkeermeters opgeschort. Het is ongehoord dat de gemeente Molenbeek de vervanging van de kapotte parkeermeters tegenhoudt en zo het gewestelijk parkeeragentschap chanteert om een andere regeling te kunnen krijgen.”

Onderhandelingen

De gemeente Molenbeek onderhandelt inderdaad met parking.brussels over de verdeling van de winsten. “Dat is ook normaal”, zegt schepen Achaoui aan Bruzz. “Maar het is zeker niet zo dat het proces geblokkeerd wordt om een betere verdeling te bekomen langs onze kant. We onderhandelen nu met parking.brussels over de komst van nieuwe automaten. Die moeten er begin volgend jaar staan.”

Toch zit Molenbeek is een vrij uitzonderlijk situatie, aangezien parking.brussels met de andere Brusselse gemeenten werkt met een standaardovereenkomst die dan wordt aangepast aan de plaatselijke situatie. Voor Van Achter en de N-VA moet er dan ook snel een oplossing komen. “De burger in Molenbeek krijgt het signaal dat parkeerregels niet belangrijk zijn wanneer parkeermeters maandenlang of zelfs jaren stuk zijn”, zegt ze. “Het is onverantwoord dat de gemeente zo nalatig is en het onmogelijk maakt om een parkeerbeleid te voeren. Dit is helaas weinig verrassend voor de Brusselaars die de parkeersituatie in Molenbeek een beetje volgen.”