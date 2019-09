Helft van Brusselse kinderen groeit op in meertalig gezin SZM

24 september 2019

10u25 0 Brussel 49 procent van de jonge kinderen groeit in Brussel in een meertalig gezin. Dat blijkt uit een studie van de Franstalige universiteit ULB op vraag van het Observatoire de l’enfant, waarover La Libre Belgique dinsdag bericht.

Uit een studie bij 4.233 bevraagde peuters, blijkt dat de helft opgroeit in een gezin waar meer dan één taal gesproken wordt. De andere helft van de kinderen, zo’n 51 procent, groeit op in een gezin waarin enkel Frans gesproken wordt. 46 procent van de gezinnen spreken minstens één andere taal thuis en 3 procent twee of meer. Welke die andere talen zijn, maakt de ULB niet bekend, maar uit andere onderzoeken blijkt dat het om het Nederlands en het Engels gaat. “In mindere mate gaat het ook om het Arabisch, Spaans en Italiaans, gevolgd door andere talen”, aldus ULB-socioloog Perrine Humblet.

Volgens Humblet moeten de instellingen het plurilinguisme op het moment van de taalverwerving als nieuwe norm zien. Ook crèches en scholen moeten daarmee rekening houden. Ze benadrukt ook dat alle moedertalen moeten worden gevaloriseerd. “Als een kind thuis Engels praat wordt dat als positief gezien, maar als het om Arabisch of Lingala gaat, riskeert men het plurilinguisme als een obstakel te zien”, klinkt het. Humblet raadt dan ook aan om alle moedertalen te gebruiken als pedagogische tool, zodat alle talen waardering krijgen.