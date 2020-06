Helft van Brusselse horeca met terras vroeg al vergroting aan JCV

21 juni 2020

13u48 0 Brussel Her en der in de Stad Brussel worden de terrassen uitgebreid om cafés en restaurants toe te laten om hun capaciteit op te krikken. Er werden ondertussen al meer dan 550 aanvragen ingediend om dat te doen. Goed voor de helft van de terrassen in de hoofdstad.

Dat bevestigt schepen van Economie Fabian Maingain (Défi). “Er zijn iets meer dan 1.000 zaken met een terras in Brussel, dus we zitten aan ongeveer de helft”, zegt hij. “Dat toont dat er nood is aan onze maatregelen. Het overgrote deel van de aanvragen die we krijgen, wordt goedgekeurd. Dat gaat vrijwel altijd om uitbreidingen van bestaande terrassen. Nieuwe terrassen zijn eerder zeldzaam.”

Horeca-uitbaters mogen van de stad een groter terras aanvragen om te compenseren voor het plaatsverlies dat ze lijden door de coronamaatregelen. Toch brengt een groter terras maar gedeeltelijk soelaas. “Zowel wij als de meeste cafés hier in de buurt hebben een groter terras gevraagd en gekregen”, zegt Jorn Peeters van café Les Brasseurs, dat vlakbij de Beurs ligt. “We hebben nu wel een groter terras, maar door de afstandsregels is het aantal mensen dat we kunnen laten zitten, ongeveer hetzelfde gebleven. Ik zie hetzelfde bij mijn collega’s hier in de straat.”

Meer personeel

Met een zonovergoten week voor de boeg belooft het druk te worden aan het Beursplein. Tot nu toe viel de drukte daar immers mee. “We hebben een aantal drukke dagen gehad”, zegt Peeters. “Vooral de eerste avond en in het weekend. Maar de andere dagen waren eerder gewoontjes. We moeten nu meer personeel inzetten voor de bediening aan tafel dus dat kost ons meer. In kleine cafés waar de baas zelf tapt, mag er aan de toog besteld worden. Als dat kan, kunnen ze dat voor cafés met personeel misschien ook eens herbekijken.”