Helft van Brusselse bedrijven ziet driekwart van zakencijfer in rook opgaan: “We kunnen spreken van een economische tsunami” JCV

25 maart 2020

16u33 0 Brussel Een bevraging van ondernemersvereniging Beci toont onrustwekkende cijfers over de staat van de Brusselse bedrijven. Bijna de helft van de bevraagde zaken moeten het met 75 procent minder omzet doen. “Het is overleven nu.”

Beci organiseert een wekelijkse enquête bij de Brusselse bedrijven en ondernemers om de impact van de coronacrisis te meten. De eerste resultaten zijn alarmerend. Van de zaken die antwoorden ziet bijna 60 procent zijn omzet met minimaal de helft dalen. 46 procent van de bevraagde bedrijven en ondernemers ziet zelfs driekwart van zijn zakencijfer verdwijnen.

De sluiting van cafés en restaurants zijn daarvoor een voor de hand liggende verklaring, maar de crisis laat zich ook elders voelen. “We merken dat heel veel zelfstandigen en vrije beroepen door de crisis zonder werk zitten”, zegt Jan De Brabanter, Secretaris-Generaal van Beci. “Terwijl net zij in een kwetsbare situatie zitten. We zien ook dat de impact in Brussel groter is dan elders. Het toerisme maakt een belangrijk deel uit van de economie en die sector ligt zo goed als helemaal plat. Brussel is bovendien een diensteneconomie en die is extra kwetsbaar.”

Vorige week waarschuwde Beci al voor een economisch verlies van 1,8 miljard euro per maand in de hoofdstad. Daardoor zouden op termijn 300.000 banen in gevaar komen. “Daarvoor gingen we op basis van schattingen uit van een daling van de economische activiteit met 30 procent, maar we zien dat de situatie nog veel verder gaat”, zegt De Brabanter. “Bedrijven die in theorie mogen open blijven, zoals chocolatiers, sluiten toch de deuren omdat er geen vraag of klanten zijn.”

Maatregelen

De Brusselse regering maakte al 150 miljoen euro vrij om de bedrijven en ondernemers te ondersteunen, maar vergeleken met het verwachte verlies is dat “een peulschil”, zegt De Brabanter. “Al zijn we daar natuurlijk tevreden mee, alle beetjes helpen. We zien wel dat de Brusselse overheid bereid is om meer maatregelen te nemen. Daarom vragen we een goede coördinatie tussen de verschillende overheden en een focus op maatregelen die onze zaken zuurstof geven. Zo is de City Tax voor hotels tijdelijk afgeschaft, maar als er geen gasten zijn, moet je die taks ook niet betalen. Men kan beter de betaling van de laatste zes maanden kwijtschelden.”

Hoe het Brusselse bedrijfsleven er zal uitzien na de afloop van de coronacrisis, is nog koffiedik kijken. “Het is een kwestie van overleven nu en proberen om de rekeningen te blijven betalen”, zegt De Brabanter. “We zullen pas een analyse kunnen maken als we zicht hebben op het einde van deze crisis.