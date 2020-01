Helft cipiers werkt vandaag niet in gevangenis Sint-Gillis WHW

25 januari 2020

08u40 0 Brussel De acties van de cipiers concentreren zich zaterdag voorlopig vooral in Leuven-Centraal en in Sint-Gillis. Dat blijkt uit cijfers van het gevangeniswezen. In de andere gevangenissen wordt geen actie gevoerd.

De vakbonden zijn woensdagavond gestart met stakingsacties in de penitentiaire instellingen. Ze zijn misnoegd over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen.

Zaterdagochtend bleek dat in Leuven-Centraal maar 23,53 procent van de cipiers aan het werk is gegaan, in Sint-Gillis is dat iets meer dan de helft (55,13 procent). In Merksplas legden vier personeelsleden het werk neer, en werkt 93,56 procent.