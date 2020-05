Heizeldrama vond 35 jaar geleden plaats: herdenking in beperkte kring aan Koning Boudewijnstadion Wouter Hertogs

29 mei 2020

12u58 0 Brussel Vrijdagochtend heeft de stad Brussel de slachtoffers van Vrijdagochtend heeft de stad Brussel de slachtoffers van het Heizeldrama herdacht. Exact 35 jaar geleden kwamen net voor de Europacup I-finale tussen Liverpool en Juventus in het Heizelstadion 39 mensen om het leven.

De plechtigheid aan het Koning Boudewijnstadion vond vanwege de coronacrisis in beperkte kring plaats. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) tekende present, net als onder meer de ambassadeurs van Italië en Groot-Brittannië. Het gebeuren werd wel live uitgezonden op het kanaal Prosport Brussels op YouTube, en op de website en Facebookpagina’s van de Stad Brussel.

“Het is belangrijk dat wij de slachtoffers niet vergeten”, zei Close. “Deze tragedie maakte het mogelijk het hooliganisme uit de stadions te bannen. Het was tevens de aanzet voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.” Ook schepen van Sport Benoît Hellings (Ecolo) nam het woord. “Ik was zeven jaar toen het gebeurde en ik ontdekte de gruwelijke beelden pas enkele jaren later. Deze wedstrijd had een feest moeten zijn voor Brussel. Jammer genoeg voor de supporters ontdekten zij de donkerste kant van de sport.”

Verbetering van de veiligheid

Michel Goovaerts, korpschef van de Brusselse politie, had aandacht voor de ordediensten. “Ik denk uiteraard aan de slachtoffers maar ook aan de politie- en hulpdiensten die het drama ter plaatse meemaakten. Deze tragedie zette de deur open voor een verbetering van de veiligheid in de stadions.”

“Sport is een school voor het leven en supportersgeweld heeft niets te maken met sport”, onderstreepte de Italiaanse ambassadrice Elena Basile. “Voor hooligans is sport een middel om hun gewelddadig gedrag te uiten. Met 32 slachtoffers werd de Italiaanse gemeenschap hard geraakt. Het was een van de pijnlijkste momenten voor de Italianen in België.”

“Ik herinner mij de shock die ik voelde toen het gebeurde. Die match had een feest moeten worden”, vulde de Britse ambassadeur Martin Shearman aan. Na de speeches legden de aanwezigen bloemen neer bij de gedenkplaat waarop de namen staan van de 39 slachtoffers. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen.