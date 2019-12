Heisa over ‘pornografische’ video in Kapellekerk: “Er is bijna gevochten” JCV

19 december 2019

11u11 28 Brussel Een tentoonstelling in de Kapellekerk met een moderne interpretatie van de kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude is al na vier dagen verdwenen. Oorzaak is een discussie rond een video die deel uitmaakt van de tentoonstelling en die volgens de plaatselijke priester en de gelovigen pornografische beelden zou bevatten.

De tentoonstelling is het werk van de Anderlechtse vzw Beeldenstorm en moet een moderne blik op de werken van Breugel, die in de kerk begraven ligt. De tentoonstelling zorgde echter vrijwel meteen voor opschudding. “We kregen een mail dat er een probleem was met een video uit de tentoonstelling”, zegt Nik Honinckx, artistiek directeur van Beeldenstorm. “Daarin is een moslim te zien die genoeg heeft van de oorlog in zijn land en zich daarom overgeeft aan de zonde. Vanuit het standpunt dat religie tot oorlog leidt. Daarin passeert ook een beeld van een buikdanseres. Maar daar is bij wijze van spreken minder te zien dan in de missiefilmpjes die ik vroeger zag. Toch heeft men daar aanstoot aan genomen.”

Toen mensen van Beeldenstorm ter plaatse kwamen, liep de zaak echter uit de hand. “Een deel van de tentoonstelling was al verwijderd”, zegt Honinckx. “En men eiste dat ook de rest weg zou worden gehaald. Onze mensen zijn daar door de priester en de gelovigen zeer agressief onthaald. Er is bijna gevochten. Het probleem zit bij de Poolse priester en zijn gemeenschap die de kerk gebruiken. Zij hebben duidelijk een zeer conservatieve visie en konden niet overweg met de kunstwerken.”

Deugd en zonde

Volgens bisschop Jean-Kockerols waren er wel degelijk aanstootgevende beelden te zien in de bewuste video. “De parochianen namen hier aanstoot aan en hebben dit gemeld aan de pastoor en de bisschop”, laat woordvoerster Helen Mardaga weten. In het dossier dat het kunstencollectief had ingediend bij de Kerkfabriek zou de bewuste video niet gemeld zijn. Mardaga benadrukt ook dat de bisschop niet gevraagd heeft om de gehele Bruegeltentoonstelling op te doeken, enkel om de bewuste video weg te halen.

Beeldenstorm is het daarmee niet eens. “Het is duidelijk dat de bisschop zijn discipelen niet in de hand heeft”, zegt Honinckx. “De thema’s in de tentoonstelling, zoals deugd en zonde, komen ook aanbod in het werk van Breugel, zoals in het schilderij De Boerenbruiloft. Wij wilden met deze expo een boodschap van verdraagzaamheid meegeven, maar het is duidelijk dat met het hier in de Kapellekerk heel moeilijk heeft.”

Voor de kerk staat wel nog altijd een beeld van een galg, dat de pastoor niet kan verwijderen omdat het plein onder het Brussels stadsbestuur valt. “Al hebben we al gehoord dat er connecties zullen worden aangesproken om ervoor te zorgen dat die ook weggehaald wordt”, zegt Honinckx.

Wie de expo toch nog wil bekijken, kan vanaf midden januari terecht in de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht.