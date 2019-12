Heisa over Breugelbeelden aan Kapellekerk JCV

03 december 2019

09u33 0 Brussel De Stad Brussel is eigenaar van een beeldengroep rond Breugel van kunstenaar Tom Frantzen, waarvan er momenteel maar een van de drie beelden geplaatst is. De twee resterende kunstwerken zijn nochtans betaald en liggen al 16 jaar te wachten in het depot van de kunstenaar.

De beeldengroep rond Pieter Breugel werd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geschonken aan de Stad Brussel in 2003. Ze bestaat uit drie beelden, maar voorlopig is er slechts een geplaatst. Dat van Breugel zelf. Dat beeld staat aan de Kapellekerk, waar Breugel ook trouwde.

Gemeenteraadslid in stad Brussel Mathias Vanden Borre (N-VA) klaagde de toestand maandag aan op de gemeenteraad. “De beeldengroep is reeds volledig afgewerkt en betaald door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor een bedrag van 150.000 euro”, zegt hij. “Een beeld, dat van Bruegel zelf, is geplaatst in 2015. De resterende beelden wachten op hun plaatsing, hetgeen de stad weigert te doen. Dit toont dat de bekrompen houding ten aanzien van Bruegel nog niet tot het verleden behoort. Ik hoop dat de stad deze historische vergissing rechtzet. Het is hoog tijd dat deze klucht een goed einde krijgt. Nu het Bruegeljaar zijn einde nadert, is de tijd gekomen om de tijdloze visie en maatschappijkritiek van deze grootmeester de nodige erkenning te geven in het straatbeeld.”

Schepen van Openbare Ruimten Ans Persoons (SP.A) liet de deur op een kier voor de plaatsing van de beelden. “Onze expertencommissie voor kunst in de stad heeft altijd een negatief advies gegeven voor de plaatsing van de twee resterende beelden”, zegt ze. “De beelden zijn te fragiel om in de openbare ruimte te zetten. Bovendien staan er in de Stad al meerdere beelden van Tom Frantzen, zoals het Zinneke en Madame Chapeau. We willen garanderen dat er voldoende diversiteit is in het aanbod van kunst in de stad. Meneer Frantzen mag natuurlijk wel contact met ons opnemen om het dossier te herbekijken.”