Heilig-Hartschool jogt voor overleden Arno: “Ouders en kankerfonds ondersteunen” JCV

14 juni 2019

20u30 1 Brussel Vrijdagavond organiseerde de Heilig-Hartschool in Jette zijn eerste Heilig-Hart Jogging. Meer dan 400 mensen schreven zich in. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek. Eind vorig jaar moest de school door kanker afscheid nemen van een van haar leerlingen.

In totaal kwamen er 403 mensen af op de jogging. Er was zowel plaats voor kleine kinderen als voor de al wat gevorderde lopers. “We speelden al langer met het idee, we zitten hier in een zeer groene omgeving, met het Koning Boudewijnpark en het Laarbeekbos. Als ik zelf ga joggen kwam ik altijd heel wat ouders tegen die zelf ook lopen”, zegt turnleerkracht Tim Laureys.

Toch heeft de jogging een trieste aanleiding. “Arno, een van onze kindjes, werd getroffen door een hersentumor en is in december overleden”, zegt Laureys. “Hiermee willen we ook iets doen om hem te gedenken en om zijn ouders te ondersteunen. Zij moeten dit verlies immers heel hun leven dragen. Heel het gezin is hier naar school geweest. Arno was zelf heel sportief, vandaar ook de jogging.”

“De opbrengst van het evenement schenken we volledig aan het Fonds voor innovatief kankeronderzoek van Professor Swinnen (KUL), een fonds dat de ouders van Arno graag willen steunen”, aldus Laureys. “De bedoeling is dat we er een jaarlijkse traditie van maken. De opkomst is deze keer in ieder geval een hart onder de riem. Ook vrijwel al onze leerkrachten waren hier aanwezig.”