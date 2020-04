Heibel over voorbereidende werken op Josaphatsite JCV

27 april 2020

15u42 1 Brussel De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voerde afgelopen weekend enkele werken uit op de Josaphatsite in Schaarbeek. Dat zorgde voor beroering bij de tegenstanders van het grote project dat op de site gepland staat.

Zowel de gemeente als de bewoners van de buurt rond Josaphat waren naar eigen zeggen op voorhand niet op de hoogte gebracht van de werken. De bouw ligt gevoelig omdat zowel de omwonenden als de gemeente bezwaar maakten tegen het project in zijn huidige vorm. De gemeente leverde eerder al een negatief advies af voor het project. Een petitie haalde ondertussen bijna 2.200 handtekeningen.

Volgens de MSI gaat het om voorbereidende werken die een bodeminspectie mogelijk moeten maken en waarvoor geen milieuvergunning nodig is. De werken houden ook geen direct verband met de bouw van de nieuwe wijk, zo zegt de MSI.

Josaphat is een van de 10 prioritaire wijken die de Brusselse regering wil ontwikkelen. Het terrein van bijna 30 hectare ligt naast de spoorlijn 26 in Schaarbeek. In de nieuwe wijk zullen rond de 1.400 woningen komen.