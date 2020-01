Heibel over Vlaamse procedure tegen Brusselse schoolcontracten JCV

15 januari 2020

18u41

Bron: Belga 0 Brussel De Vlaamse regering trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de Brusselse schoolcontracten. Met die schoolcontracten overschrijdt Brussel zijn bevoegdheden, vindt de Vlaamse regering. De procedure kan echter op scherpe kritiek rekenen van oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA.

Met de schoolcontracten ondersteunt het Brussels Gewest scholen om hun deuren na de schooluren open te stellen voor bewoners en verenigingen uit de buurt. Maar de Vlaamse regering ziet daarin een bevoegdheidsoverschrijding, onderwijs hoort immers bij de gemeenschappen. Daarom trekt ze naar Grondwettelijk Hof.

Sp.a-fractieleider Hannelore Goeman noemt het gebrek aan overleg met Brussel “een bijzonder spijtige zaak”. Groen-parlementslid Stijn Bex bestempelt de demarche van de Vlaamse regering dan weer als “bijzonder cynisch”. En PVDA-parlementslid Kim De Witte verwijt de N-VA-minister “communautaire scherpslijperij”.

Onwettig

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf echter geen krimp. Hij blijft erbij dat het gaat om een “duidelijke bevoegdheidsovertreding”. “Het advies van de Raad van State is zo klaar als een klontje. Dit is onwettig als de pest. Daar kan geen discussie over zijn”, aldus Weyts. “U zou het ook niet op prijs stellen als uw buurman uw gevel zou schilderen zonder met u te overleggen”, klonk het nog.

Volgens Stijn Bex (Groen) klopt die beeldspraak niet helemaal. “Het lijkt er meer op dat u niet in staat bent om het onkruid voor uw deur te wieden en dat uw buurman dat maar komt doen.”

Minister Weyts belooft ook dat de betrokken scholen zelf niet de dupe zullen zijn. “De Brusselse contracten lopen en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof zal nog even op zich laten wachten”, zegt hij. “Maar ik garandeer dat de scholen geen verlies zullen lijden. Zij zullen dus niet het slachtoffer zijn van het onbesuisd optreden tegen het advies van de Raad van State in.”