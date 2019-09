Heibel over nieuwe parkeerregeling rond Vorst Nationaal: “Geen enkel overleg geweest” JCV

11 september 2019

16u50 2 Brussel Handelaars en omwonenden protesteren tegen de plannen van de gemeente Vorst om tijdens concerten een evenementenzone in te voeren rond concerttempel Vorst Nationaal. Die zou parkeren in de zone fors duurder maken, maar dat is niet naar de zin van de handelaars uit de buurt. “Als dit gebeurt, kan ik mijn tennisclub sluiten.”

In de nieuwe evenementenzone zullen bestuurders vanaf 1 november 5 euro aan parking per uur betalen en komt er een maximumduur om je auto te laten staan. De gemeente Vorst wil zo de eeuwige parkeerproblemen rond Vorst Nationaal verhelpen. Die zorgen ervoor dat de wijk op de avond van een concert propvol wagens staat en dat leidde eerder al tot klachten van de bewoners. “Voor de buurtbewoners heeft het vinden van een parkeerplaats in hun wijk veel weg van een onmogelijke opdracht”, zei Stéphane Roberti (Ecolo), de burgemeester van Vorst, bij de aankondiging.

Toch is niet iedereen tevreden met de maatregelen. Vooral bij de handelaars en de vrije beroepen uit de buurt leidt de maatregel tot onvrede. “Wij zijn hier op geen enkel moment over geraadpleegd”, zegt Olivier De Blauwe ban, Forest Domaine, het restaurant en tennisclub die vlak naast Vorst Nationaal ligt. “Terwijl de impact voor ons juist heel groot is. Die evenementenzone zal bijna 100 dagen per jaar van kracht zijn. Ik weet niet of ik mijn zaak zo zal kunnen open houden en hier werken 40 mensen. Bijna vier vijfde van mijn klanten komt van buiten Vorst. Ook de andere handelaars hier zullen daardoor klanten verliezen.”

Het personeel van Forest Domaine reageerde woensdag door het werk neer te leggen.In een briefje op de deur lieten ze weten dat ze zo wilden protesteren tegen de maatregel van de gemeente.

Het zit De Blauwe vooral hoog dat de gemeente volgens hem niet overlegd heeft. “Op hun website staat veel over ‘participatieve democratie’, maar hier hebben ze ons pas een tiental dagen voor de stemming verwittigd”, zegt hij. Volgens De Blauwe zal het probleem niet opgelost worden door de tarieven te verhogen. “De mensen betalen al 70 euro voor een ticket naar het concert”, zegt hij. “Bovendien zitten ze vaak met vier in de auto, waardoor ze de kosten kunnen delen. Ik denk dus niet dat hogere tarieven zorgen voor minder auto’s in de buurt. Men zou beter een blauwe zone aanleggen rond de zaal, of de Vorst Nationaal verplichten om zelf voldoende parking te voorzien.”

Overleg blijft

Het reglement werd dinsdag goedgekeurd op de gemeenteraad van Vorst en de nieuwe regeling gaat in op 1 november. De evenementenzone zal een jaar lang getest worden voor er een evaluatie komt. Burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo) benadrukt dat hij al een poging tot overleg heeft gedaan met De Blauwe. “We hebben geprobeerd om een parking in de buurt ter beschikking te stellen, maar dat is geweigerd”, zegt hij. “We hebben van de omwonenden een aantal klachten gekregen, maar ik wil benadrukken dat het ons doel blijft om de parkeerdruk in de zone te doen dalen.”

De gemeente heeft daarom beslist om het gratis parkeren al uit te breiden van 15 naar 30 minuten en om de evenmentenzone voor concerten in de namiddag te laten vallen. “Als er dan nog problemen zijn, zullen we die aanpakken”, zegt Roberti. “Ik zeg niet dat deze regeling perfect is, maar we staan altijd open voor aanpassingen. Dit probleem sleept al 20 jaar aan. Het wordt hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt.”