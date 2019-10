Heibel over eigen parkeerbeleid Sint-Joost: “Onbegrijpelijk dat dit nog kan” JCV

11 oktober 2019

17u00 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node zal vanaf volgend jaar opnieuw zelf zijn parkeerbeleid in handen nemen, met eigen parkeerwachters en een eigen systeem om boetes te innen. Een beslissing die niet overal in goede aarde valt, vooral omdat Sint-Joost zo weigert om in te stappen in het gewestelijke parkeeragentschap parking.brussels.

Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) is niet te spreken over de beslissing. “Het is onbegrijpelijk dat dit nog gebeurt”, zegt ze. “We hebben in 2009 de parkeerordonnantie gestemd en 10 jaar later staan we duidelijk nog geen stap verder. In plaats van een eengemaakt Brussels parkeerbeleid onder het gewestelijk parkeeragentschap, maakt Sint-Joost de omgekeerde beweging.”

Dat de gemeente eigen personeel aanwerft omdat deze de wijken en bewoners beter kennen, snijdt volgens Van Achter geen hout. “Dit ruikt naar cliëntilisme”, zegt ze. “De gemeente mag zelf jobs uitdelen, zo kennen we burgemeester Kir. Om parkeerboetes uit te delen moet je geen band met de wijk of de inwoners hebben. Integendeel, die regels moeten overal even strikt worden toegepast.”

Transparantie

Ook bij de oppositie in de gemeente was er al gemor over de beslissing. “Personeelskosten nemen al meer dan de helft van het gemeentebudget in”, zei gemeenteraadslid Geoffroy Clerckx (MR) daarover aan Bruzz. “Meer personeel aanwerven zal te zwaar wegen op het budget.” Clerckx ziet het parkeerbeleid liever bij het Gewest, zeker voor een zeer kleine gemeente als Sint-Joost. Zijn collega Frédéric Roekens (Groen) vroeg dan weer om transparantie bij de aanwervingen, omdat de gemeente nu niet werkt met gepubliceerde vacatures. Ook hij ziet het Gewest als de ideale partij om het parkeerbeleid in handen te nemen.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) betreurt de beslissing van de gemeente. De minister zal een gesprek met de gemeente vragen over de beslissing. Van den Brandt is van mening dat gemeenten een slagkrachtiger beleid kunnen voeren als ze zich inschrijven in het gewestelijk parkeeragentschap. Daar zijn ondertussen al negen Brusselse gemeenten lid van, terwijl Sint-Gillis en Schaarbeek zich opmaken om in parking.brussels te stappen.