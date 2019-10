Heembekenaren mogen hun zegje doen over nieuwe tram: “Burgers beslissen mee over traject” JCV

29 oktober 2019

16u33 0 Brussel Medewerkers van de Stad Brussel schuimden de laatste twee weken de straten van Neder-Over-Heembeek af om bewoners naar hun mening te vragen over de nieuwe tram die naar de gemeente komt. Tegelijk liep er ook een online onderzoek. Het doel: te achterhalen hoe de bewoners staan tegenover de nieuwe tram.

Het onderzoek werd al door ongeveer 400 mensen ingevuld, terwijl er nog eens een 70-tal op straat werden ondervraagd. De hele inspanning maakt deel uit van een poging van de Stad Brussel om de bewoners meer en vroeger te betrekken in grote projecten.

In dit geval is dat de nieuwe tram die Neder-Over-Heembeek zal verbinden met het centrum. “Heembeek is sterk gegroeid de laatste jaren”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “Maar het openbaar vervoer is niet gevolgd en de buslijnen die er nu liggen zijn overbevraagd. In het busplan van de MIVB komen er nieuwe lijnen bij, maar dat zal niet voldoende zijn. Vandaar dat we de tram graag zien komen.”

Uniek

Waar de tram in Heembeek zal rijden is nog niet bekend. Daarover wordt de burger nu bevraagd in een nieuw participatieproject van de Stad. “We zijn bezig met een impactstudie die het traject mee moet bepalen en de bewoners maken daar deel van uit”, zegt schepen van Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren (Ecolo). “Het gaat om 8 mensen die we uit een resem kandidaten geplukt hebben. Net als de MIVB, de Stad en het Gewest hebben zij een stem binnen het overlegcomité. Het is de eerste keer dat we deze aanpak proberen, wat het project vrij uniek maakt in België.”

Je merkt wel dat de mensen het nog niet gewoon zijn dat hier hun mening over wordt gevraagd Kaoutar Bernoussi

De bedoeling is om te weten te komen wat de zorgen en de verwachtingen zijn voor de nieuwe tram. “Willen mensen sneller in het centrum staan, wat is het belang van comfort en waar zien zij de tram liefst rijden? Allemaal vragen waar we een antwoord op zoeken”, zegt Dhondt.

Zorgen

Naast een online onderzoek trok een nieuw team ook de straat op om mensen te bevragen die nog niet op de hoogte zijn of die minder toegang hebben tot internet. “Bewoners maken zich zorgen over allerlei zaken zoals trillingen of het extra volk op straat dat een tram met zich meebrengt”, zegt Kaoutar Bernoussi, die voor de Stad het onderzoek mee uitvoert. “Je merkt wel dat de mensen het nog niet gewoon zijn dat hier hun mening over wordt gevraagd.”

Dat is dan ook de bedoeling van de Stad. “Door rekening te houden met wat de burgers denken en hen te betrekken proberen we de beslissing meer van onder uit te nemen”, zegt Bart Dhondt. “Vroeger werd een plan dikwijls van bovenaf vastgelegd. Dan kon je nog je mening kwijt bij het openbaar onderzoek, maar over het project zelf ging het dan niet: je was voor of tegen. Met alle beroepsprocedures tot gevolg. We hopen dat deze aanpak dat ook helpt vermijden.”

Deelnemen aan het onderzoek kan nog tot maandag 3 november. Ten laatste begin volgend jaar moet de knoop over het traject van de nieuwe tram worden doorgehakt.