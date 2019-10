Digitalisering Gesponsorde inhoud Heeft uw bedrijf nood aan digitale transformatie?



08 oktober 2019

Digitalisering is een hot topic vandaag de dag. De term sluipt ondertussen ook binnen in het dagelijks taalgebruik van medewerkers van allerlei organisaties, zowel in de privé- als in de publieke sector. Het spreekt voor zich dat er hierdoor een veelvoud aan interpretaties ontstaat. Als u de term even googelt, dan vindt u al snel evenveel verklaringen als er artikels over geschreven zijn.

Digitale transformatie is een verschuiving naar of nieuwe investering in technologie, businessmodel en -processen om op een andere manier meerwaarde te creëren voor klanten en medewerkers, zodat uw bedrijf nog efficiënter kan wedijveren in de voortdurend wijzigende digitale economie.

Onlogisch, maar toch...

De digitalisering is alle bedrijfsdomeinen aan het wijzigen: de banksector, auto-industrie, gezondheidszorg en zelfs de ambachtelijke beroepen. Kenmerkend voor de digitale transformatie is zijn ogenschijnlijk onlogische eigenschap: Uber is het grootste taxibedrijf ter wereld, maar bezit geen taxi’s; Facebook is de meest populaire eigenaar van mediacontent, maar maakt er zelf geen; Airbnb biedt de meest uitgebreide logies aan zonder zelf kamers te bezitten. Al deze bedrijven zijn succesvol door volop in te spelen en gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologieën.

Digitale inkomsten

Het is dus geen verrassing dat Dell Technologies naar aanleiding van een bevraging in 2018 tot het besluit kwam dat 78% van de bedrijven bezorgd is over de invloed van start-ups die van bij de start digitaal werken. 45% vreest dat hun bedrijf aan invloed zal moeten inboeten omwille van deze start-ups. De meeste bevraagden zijn ervan overtuigd dat tegen 2020 de helft van hun inkomsten uit digitale kanalen zal komen.

Nieuwe opportuniteiten

Het is onmiskenbaar: meer en meer mensen – vandaag ongeveer 3,2 miljard – hebben toegang tot internet. De meeste digitaal ontwikkelde bedrijven zullen u vertellen om een geïntegreerd managementplatform te gebruiken. Dit platform gebruikt interne geautomatiseerde processen en verbindt apps en klanten, om aanbiedingen te personaliseren, processen te versoepelen en middelen te beheren. Dit creëert nieuwe mogelijkheden om zaken te doen en met klanten te communiceren. Bovendien zorgt het voor nieuwe opportuniteiten om met elkaar in contact te treden. Op basis van de inzichten die zo verworven worden, kan men de volgende stappen voor een bedrijf bepalen én kan men de beschikbare middelen beter inzetten.

De digitale sneltrein

Dit alles vereist noodzakelijke aanpassingen in de manier waarop u uw business runt. Als uw bedrijf niet op de digitale sneltrein springt, dan zal iemand anders het voor u doen. En dat bedrijf zal uw klanten overnemen, omdat ze een betere connectie met hen hebben. Het is met andere woorden ook een opportuniteit voor de “kleine spelers” die, door zorgvuldig gegevens te analyseren en volledig ondersteund op het gebied van IT support , hun business gevoelig kunnen verbeteren, ook al hebben ze beperkte financiële middelen.

Op zoek naar de juiste partner

Aangezien er tal van bedrijven zijn die de digitale transformatie en de implementatieprocessen in Brussel ondersteunen, is het belangrijk om de juiste en ervaren IT partner te kiezen. Deze partner zal u adviseren over de juiste tools, processen en platforms die u kan gebruiken om de uitdagingen van digitale transformatie succesvol aan te pakken.

