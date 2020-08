Heeft u Philippe Forthomme uit Elsene gezien? JMBB

05 augustus 2020

10u07 0 Brussel Het Brussels parket vraagt om uit te kijken naar Philippe Forthomme, een 56-jarige man uit Elsene die sinds zaterdag vermist is.

Afgelopen zaterdag is Philippe in de late namiddag voor het laatst gezien in zijn woning in de Terkamerenboslaan in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de 56-jarige man. Hij is 1m75 lang en mager van lichaamsbouw. Hij kan herkend worden door zijn grijs haar, een grijze baard met snor, en een weinig verzorgd voorkomen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een donkere trainingsbroek en een donkere polo. Hij heeft medische zorgen nodig en kan verward overkomen.