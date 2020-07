Heeft boom dorst? Dan slaat sensor alarm JMBB

24 juli 2020

15u29 0 Brussel Het Brussels Gewest werkt aan een sensor voor elke boom in het gewest. Zo’n sensor heeft een ingebouwde chip waarop de nodige info staat die ervoor moet zorgen dat elke boom op tijd extra water krijgt.

Die vooraf ingevoerde gegevens bieden de vereiste info over zaken als de boomsoort of de samenstelling van de grond. Via de app weet de groendienst vervolgens wanneer er extra water nodig is, want een boom moet namelijk vooral water krijgen wanneer hij het echt nodig heeft. Een boom die te veel water krijgt, stikt en stopt zijn wortelactiviteit. Voor de invoering van dit systeem kreeg elke boom om de drie weken een gietbeurt van 120 liter, maar hoeveel water er in de toekomst bespaard zal worden, is moeilijk in te schatten. Men moet immers rekening houden met de specifieke vochtigheid en de veranderlijke gezondheidstoestand van elke boom, klinkt het bij Brussel Mobiliteit.

Airconditioning

“Tijdens periodes van hittegolf of droogte zijn bomen meer dan ooit van onschatbare waarde voor het ecosysteem in ons gewest,” reageert Elke Van den Brandt (Groen), Brussels minister van Openbare Ruimte. “Ze werken als natuurlijke airconditioning, slorpen luchtverontreinigende stoffen op, dempen geluid, verminderen het wegsijpelen van regenwater en bestrijden de droogte efficiënter dan eender welke kunstmatig ingreep. Dankzij de geautomatiseerde zorg voor onze bomen, gecombineerd met een voluntaristisch aanplantingsbeleid, kunnen we van Brussel een veel groenere stad maken die ons het allerbeste biedt.”

In 2020 profiteren al ongeveer 560 bomen van deze technologie en momenteel worden bijkomende projecten ontwikkeld. De bedoeling is dat op den duur bij elk van de 32.000 bomen langs de gewestelijke wegen en in de openbare ruimte dit systeem zal worden toegepast.