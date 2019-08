Havenlaan weer open na gaslek SZM

20 augustus 2019

09u19

Bron: Belga 0 Brussel De Havenlaan in Brussel is dinsdagochtend een hele tijd afgesloten geweest wegens een gaslek op een werf in de onmiddellijke nabijheid. Ook een aantal gebouwen in de omgeving werden ontruimd, maar intussen is alle gevaar geweken. Dat meldt de Brusselse lokale politie.

Het gaslek was ontstaan op een werf in de Stapelhuisstraat en de hulpdiensten namen meteen het zekere voor het onzekere. Ze stelden een veiligheidszone in, sloten de Havenlaan af voor het verkeer en lieten een aantal gebouwen in de omgeving, waaronder het administratief gebouw van de Vlaamse Gemeenschap evacueren.

Sibelga kwam eveneens ter plaatse en kon de gastoevoer naar de getroffen leiding afsluiten, zodat het gevaar snel geweken was en de veiligheidszone en evacuatie rond 08.30 al kon worden opgeheven.