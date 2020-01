Haven naar rechter tegen verdwijnen van vrachtspoor JCV

14 januari 2020

Bron: Belga 0 Brussel De Haven van Brussel is een kortgedingprocedure gestart tegen het verdwijnen van een aansluitspoor van Infrabel dat naar de Haven van Brussel leidt. Hoewel het spoor tijdelijk niet gebruikt wordt voor vrachtvervoer, wil de haven dit absoluut behouden met het oog op de uitbouw van een multimodaal vervoersknooppunt.

De eerste dagvaarding van de Haven van Brussel tegen Infrabel dateert al van oktober 2018. Dat schrijft Bruzz. In deze zaak, waarbij onder meer het Brussels gewest en vrachtvervoerder Lineas zich aansloten, wordt geen uitspraak verwacht voor 2021. Daar wringt echter het schoentje, want intussen moet Infrabel volgens een koninklijk besluit (KB) uit 2004 het terrein ontmantelen en het aansluitspoor dat naar de haven leidt, tegen eind 2020 volledig verwijderen. De terreinen maken deel uit van het Fonds voor Spoorinfrastructuur en liggen op de belangrijke site van Schaarbeek-Vorming.

Dat is tegen de zin van het Brussels gewest en de Haven van Brussel, die er een multimodaal logistiek knooppunt willen uitbouwen waar het water-, het trein- en wegentransport samenkomen. Al moet het gewest daarvoor eigenaar worden van het terrein.

“Het is voor ons nu tijd om het treintransport te verhogen, want dit is veel duurzamer met het oog op de toekomst. Er zijn bovendien concrete plannen, want er wordt binnenkort een vrachtverbinding op het spoor opgezet van Valencia naar Brussel en het Europees centrum voor Fruit en Groenten. Het klopt dat het spoor nog niet gebruikt wordt, maar er is veel potentieel”, stelt Philippe Matthis, adjunct-directeur van de Haven van Brussel.

Onderhandelde oplossing

Infrabel verduidelijkt dat het verplicht is om het terrein vrij te maken van alle spoorinfrastructuur volgens het KB. Doet het dat niet, dan moet de spoorwegbeheerder jaarlijks 7 miljoen euro boete betalen. Tegen 1 juli 2021 zal de spoorinfrastructuur die naar de haven leidt, een aansluitingsspoor en twee bundelsporen, verwijderd zijn.

“Wat betreft de dagvaarding zal Infrabel zich schikken naar de beslissing van de rechter en stelt zich daarnaast constructief op in dit dossier. De infrastructuurbeheerder streeft naar een gemeenschappelijke, onderhandelde oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden”, benadrukt Infrabel-woordvoerder Fréderic Petit.

Het aansluitspoor, de spoorlijn 26A, zal vanaf mei 2020 buiten dienst gaan. Infrabel heeft alternatieve reiswegen uitgewerkt zodat de goederentreinen tot midden juni 2020 kunnen blijven rijden. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe tunnel die vanaf augustus 2020 in gebruik genomen wordt en ervoor zorgt dat goederenverkeer opnieuw makkelijker door de site van Schaarbeek-Vorming zal kunnen rijden. Op lange termijn is er ook een project voor een nieuwe spoorlijn.