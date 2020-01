Haven claimt recordjaar ondanks duik in transitverkeer JCV

31 januari 2020

13u50 0 Brussel Het goederenverkeer in de Haven van Brussel bleef in 2019 op het recordniveau van het jaar ervoor. Zo werden er ruim vijf miljoen eigen goederen geladen en gelost. Dat staat in schril contrast met de transittrafiek die het afgelopen jaar met bijna een derde terugliep.

In 2019 werd ongeveer 5,2 miljoen ton aan goederen vervoerd via de Haven. Dat cijfer komt overeen met dat van het jaar 2018, toen de kaap van vijf miljoen ton voor het eerst werd overschreden sinds de oprichting van de Haven van Brussel in 1993. Op die 26 jaar steeg het verkeer in de haven met de helft.

Van het soort goederen dat in Brussel werd vervoerd, behouden de bouwmaterialen hun absolute koppositie met 62,2 procent, gevolgd door de olieproducten met 21,5 procent. “Dit rechtvaardigt volledig de uitbreidingsprojecten die momenteel worden bestudeerd voor de containerterminal van de Haven van Brussel”, klinkt het.

Lage waterstand

Toch is er ook een domper op de feestvreugde: een spectaculaire daling van de transittrafiek, dat zijn goederen die via Brussel komen zonder er geladen of gelost te worden, met 31,8 procent. De haven ziet daar verschillende redenen voor. Ten eerste was er een lange periode van lage waterstanden van de Europese waterwegen die in de tweede helft van 2018 begon en duurde tot de herfst van 2019. Daarnaast werd er ten zuiden van Brussel ook gewerkt aan de infrastructuur, wat mogelijk een invloed had op de toegang tot waterwegen.

Door de daling van het transitverkeer zakte de totale trafiek met 9 procent van 7,2 miljoen ton in 2018 naar 6,6 miljoen ton in 2019.

De haven wil er dit jaar alles aan doen om de daling te stoppen. “Uiteraard prijzen wij ons gelukkig met de uitstekende cijfers”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur, Mohammed Jabour. “Maar ik roep ook de twee andere Gewesten op om samen met de Haven van Brussel te onderzoeken hoe we de transittrafiek nieuw leven kunnen inblazen om de groei over de hele as Antwerpen-Brussel-Charleroi weer op gang te brengen.”