Harenaars Patrick en Isabelle staan opnieuw op straat: “Even opvang gehad in centrum van Prins Laurent, maar nu terug in onze tent” JCV

26 maart 2020

16u09 0 Brussel De uitgezette Patrick (60) en zijn stiefdochter Isabelle (44) uit Haren zitten opnieuw zonder dak boven hun hoofd. Ze hadden even onderdak gevonden in de opvang van de stichting Prins Laurent, maar moesten daar weer vertrekken. “We blijven wel hopen dat er iets uit de bus komt. Ondertussen zitten we opnieuw op ons vorige terrein in Haren.”

Het tweetal werd begin januari uit hun huis gezet in Haren. Daarna overleefden ze bijna een maand op een terrein vlakbij hun woning. Uiteindelijk vonden ze toch even opvang bij de Stichting Prins Laurent. Op de site aan de Gulden Kasteellaan in Ukkel kunnen daklozen met hun gezelschapsdier terecht. Dat bood meteen ook een oplossing voor Max, de hond van het tweetal. “De opvang daar was echt een probleem voor ons”, zegt Patrick. “We hebben daar verschillende problemen gehad met het beheer van dat centrum. Uiteindelijk zijn we daar moeten vertrekken.”

De opvang van de Stichting moest ondertussen volledig de deuren sluiten door de coronacrisis. De organisatoren van de opvang merkten dat het volgen van de hygiënische voorzorgsmaatregelen, zoals het wassen van handen en het houden van afstand, steeds moeilijker werden om te handhaven. Ook zou zowel een begeleider als een van de daklozen besmet zijn geraakt met het coronavirus. “Ik heb nog contact gehad met enkele van die mensen”, zegt Patrick. “Een van hen probeert nu te overnachten in de de metro, maart dat is allesbehalve makkelijk. Die mensen zijn ook zonder boe of ba op straat gezet, met alleen een beetje zakgeld om rond te komen.”

Oplossing

Ondertussen zijn zowel Patrick als Isabelle nog steeds op zoek naar een oplossing. “We hebben al wat opties bekeken. Aan het Vossenplein konden we via het OCMW terecht, maar daar was onze hond on probleem. Die is het leven in de stad niet gewend”, zegt Patrick. “We blijven wel hopen dat er iets uit de bus komt. Ondertussen zitten we opnieuw op ons vorige terrein in Haren. We hebben een nieuwe tent moeten kopen want van onze vorige waren de touwen doorgesneden. De constructie die we hiervoor konden gebruiken is al bij stormen in februari gaan vliegen.”