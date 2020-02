Happy Hours Market verkoopt voedseloverschotten aan halve prijs: “We zijn bij de slechtste leerlingen van Europa, daar moeten we iets aan doen” JCV

12 februari 2020

12u30 1 Brussel Het gaat hard voor de Brusselse start-up Happy Hours Market. Een paar weken geleden haalde de jonge onderneming die voedseloverschotten opkoopt nog 140.000 euro op. Ook hun toekomst zien ze groot. “Ik denk dat ons concept in elke Belgische stad kan werken.”

De start-up ging begin 2019 aan de slag en heeft een vrij uniek concept. In de vooravond rijden ze met een vrachtwagen langs bij verschillende winkels en supermarkten. Daar halen ze de voedseloverschotten van de dag op. Die worden dan online geplaatst, waar mensen ze aan halve prijs kunnen kopen. De klant kan dan zijn boodschappen afhalen aan de standplaats van de vrachtwagen. De overblijvende overschotten gaan dan naar organisaties die voedselhulp geven aan minderbedeelden.

Een concept dat aanslaat. Happy Hours Market werkt nu vooral in Elsene, maar wil zijn activiteiten uitbreiden naar alle Brusselse gemeenten. “Zowel onze klanten als de winkels en supermarkten winnen hierbij”, zegt medeoprichter Aurélien Marino. “Ons publiek bestaat vooral uit studenten of mensen die pas beginnen werken. Al zijn er ook veel gezinnen die bijvoorbeeld vlees kopen om dat in te vriezen.”

Impact

Het doel van het bedrijf is om voedselverspilling tegen te gaan. “Dat heeft een enorme impact op het milieu”, zegt Marino. “Denk maar aan de productie, de verpakking en het transport. Dat is allemaal voor niets als je eten weggooit. Om te zwijgen van de dieren die moeten gedood worden zonder reden. België is na Nederland de slechtste leerling in Europa als het aankomt op voedselverspilling en daar willen we iets aan doen.”

Happy Hours Market levert ook iets op voor de winkels die deelnemen. “Nu zijn dat vooral twee Carrefours hier in Elsene, maar daar komen nog andere winkels bij”, zegt Marino. “Zij krijgen zo een beter imago in de buurt en ze sparen de kosten uit om hun overschotten te laten opruimen. Dat kan een winkel tot 20.000 euro per jaar kosten. Wij analyseren ook wat we van een winkel krijgen, zodat ze hun aankoopmodel kunnen aanpassen.”

Uitbreiding

Concurrentie voor instellingen als de voedselbank is Happy Hours Market naar eigen zeggen niet. “Slechts een procent van de overschotten wordt nu opgehaald door verenigingen”, zegt Marino. “Er is dus nog veel potentieel. Bovendien gaan wij elke dag langs bij de winkels, terwijl veel verenigingen dat maar een keer per week kunnen doen.”

Happy Hours Market wil nu werk maken van uitbreiding. Nu is de start-up actief in Elsene, maar Etterbeek en Sint-Gillis moeten snel volgen. “Tegen het einde van het jaar willen we het hele Brusselse Gewest dekken”, zegt Marino, die ook verder kijkt. “Ik denk dat ons systeem kan werken in alle grote steden. Niet alleen in Brussel, maar ook in Gent of Antwerpen.”