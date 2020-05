Handelaars Vossenplein plannen maandag protestwandeling: “Tijd om de draad weer op te nemen” Jelle Couder

17 mei 2020

16u42 0 Brussel De handelaars van de vlooienmarkt op het Vossenplein houden maandag een protestwandeling in de Marollen. Zo willen ze tonen dat hun markt open kan. De Stad Brussel zoekt nog steeds naar een oplossing voor de vlooienmarkt.

De actie van de handelaars zal gebeuren op het plein en in de wijk. Tijdens hun mars willen ze de social distancing respecteren en handgel voorzien. De nationale veiligheidsraad besliste al om vanaf maandag marketen met lminder dan 50 kramen te laten doorgaan. Kleinere markten in de Stad Brussel zullen dus opnieuw mogen opstarten, maar voor de grotere markten is het nog wachten op een oplossing. Aangezien op het Vossenplein om en bij de 300 handelaars actief zijn, zoekt de Stad ook voor hen naar een oplossing. “Dat zorgt voor een moeilijke situatie”, zei schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) daarover. “Maar we willen de markt zeker heropstarten. Die is immers vitaal voor het leven in de Marollen.”

“Vrezen geen overrompeling”

De handelaars op het Vossenplein willen echter dat de zaken sneller gaan. “Dit virus is hier om te blijven en hoe sneller we de draad weer opnemen, hoe beter”, zegt Michel Deschuytere, voorzitter van de vereniging Vrienden van de Oude Markt. “Besmet raken in open lucht is vrijwel onmogelijk, zeker als de fysieke afstand gerespecteerd wordt en er een mondmasker wordt gedragen. De oppervlakte van het plein laat perfect toe om vijftig marktkramers een plaats te geven van elk achttien vierkante meter, waarbij tussen elk van hen dan nog voldoende plaats openblijft. Het is ook perfect mogelijk om éénrichtingsverkeer te organiseren en de uitgestalde objecten kunnen makkelijk ontsmet worden. En als we het aantal mensen zien dat dit weekend in het stadscentrum was, hoeven we ook geen overrompeling te vrezen.”

Deschuytere denkt ook aan een beurtrolsysteem voor de marktkramers en ziet een mogelijkheid om de markt uit te breiden naar de Kapellemarkt, om meer marktkramers een plaats te bieden. De sluiting van de markt heeft volgens hem dramatische gevolgen in de wijk. “De markt is het hart van de Marollen”, zegt hij. “Als die niet draait, dan heeft dat gevolgen voor de hele economie in de buurt. Je zit hier in een van de armste buurten van België. Nu al delen ze hier voedselpaketten uit zoals in de oorlog. Het is tijd dat de hele handel heropstart, niet alleen de winkels.”

Actie niet toegelaten

Of de actie zal kunnen doorgaan, is nog niet helemaal zeker. “Dergelijke bijeenkomsten, protestmarsen of betogingen zijn tot nader order niet toegelaten”, klinkt het bij de Brusselse politie. “Ook al wordt de social distancing gerespecteerd, het blijft een verboden samenscholing. We proberen nu contact te leggen met de organisatoren om met hen te overleggen.”

Deschuytere is er alvast gerust op voor maandagmorgen. “Als de politie overijverig wil zijn, doet ze maar”, zegt hij. “Maar dit is geen betoging, het is een wandeling.”