Handelaars verhuizen naar tijdelijk ‘winkelcentrum’ door werken aan metro op Stalingradlaan JCV

06 juli 2020

12u56 0 Brussel Zeven handelaars uit het Zuidpaleis nemen deze zomer hun intrek in een tijdelijk winkelcentrum op de Stalingradlaan. Dat is nodig door de grote werken aan de nieuwe metrolijn 3 die onder het Zuidpaleis gebeuren. De handelaars moeten in totaal 2,5 jaar in het centrum blijven.

Om de doortocht van de nieuwe metrolijn 3 te verzekeren, wordt er een tunnel van 650 meter gegraven die onder het Zuidpaleis, de Zuidlaan en de Jamarlaan doorloopt. Die zal tegelijkertijd voor een verbinding zorgen met het nieuwe metrostation Toots Thielemans, dat onder de Stalingradlaan komt te liggen.

Dat is slecht nieuws voor zeven handelaars in het Zuidpaleis. De werken aan de tunnel zorgen er immers voor dat zij hun vaste stek moeten verlaten. Het gaat om twee horecazaken, twee reisagentschappen, een doe-het-zelf-zaak, een sportwinkel en een zaak voor huishoudtoestellen.

Gratis

Om ervoor te zorgen dat de zaken niet moeten verhuizen of over de kop gaan, heeft de MIVB voor hen een tijdelijk winkelcentrum gebouwd op de Stalingradlaan. De handelaars krijgen die gratis ter beschikking en de containers komen op de middenberm van de Stalingradlaan. Het geheel krijgt de naam ‘Stalingrad Village’ mee

De containers maken deel uit van het Toots Thielemans-pact, vernoemd naar het nieuwe metrostation dat gebouwd wordt. Dat pact moet de hinder voor de buurt en de economie tot een minimum beperken. “De aanleg van een nieuwe metroverbinding is een belangrijke schakel in het leefbaar en bereikbaar maken van onze stad”, zegt Philippe Close (PS), burgemeester van de Stad Brussel. “Dit pact zorgt er onder meer voor dat de handelaars uit de werfzone niet worden vergeten en dat we hen alternatieven kunnen aanbieden voor het verder zetten van hun activiteiten. Ik ben dus zeer blij dat ze binnenkort terecht kunnen in het tijdelijke ‘Stalingrad Village’”

Nieuwe metro

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur. In de loop van de zomer zullen alle handelaars er elk op hun eigen tempo hun intrek nemen. De kosten, met uitzondering van water en elektriciteit, worden gedragen door de MIVB, terwijl de stad Brussel gedurende drie jaar de betaling van de huur opzegt voor de handelaars die in het Zuidpaleis blijven.

De werken aan het station maken deel uit van de nieuwe metrolijn 3. Die moet op termijn de haltes Bordet in Evere en Albert in Vorst met elkaar verbinden. Vandaag rijden er tussen Albert en het Noordstation al enkele drukbezette tramlijnen, maar die zitten aan hun maximumcapaciteit. Om de metro een plaats te geven, moet het knooppunt ter hoogte van het huidige station Lemonnier heraangelegd worden. De werken daaraan gingen al eerder dit jaar van start. Tegen 2024 moet op het hele traject tussen Noord en Albert dan een metro rijden. De volledige lijn 3 zal pas in 2030 af zijn.

Meer over Albert

Bordet

Brussel

Evere

Jamarlaan

Lemonnier

MIVB

Noord