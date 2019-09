Handelaars stellen alternatief project voor Gulden-Vlieslaan voor JCV

07 september 2019

13u39 0 Brussel De handelaars van de Gulden-Vlieslaan en de Waterloolaan hebben een alternatief voor de plannen van het Brussels Gewest voor hun omgeving. Samen met architect Pierre Lallemand lanceren ze een ontwerp dat hun belangen beter behartigt. Zo voorzien ze meer plaats voor de wagen.

Voor de handelaars is het de bedoeling om de aantrekkelijkheid en de doorstroming in de wijk te verbeteren. Zij lanceren hun ontwerp omdat het project van het Brussels Gewest niet het best hun belangen verdedigt.

In mei lanceerde Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (SP.A) een project om van de twee lanen de “Brusselse Champs Elysées” te maken. Speerpunten van de heraanleg zijn meer ruimte voor de zwakke weggebruiker en vooral minder parkeerplaatsen. Van de 380 bovengrondse parkeerplaatsen blijven er 15 behouden. Daarnaast moet er veel meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers en de straten worden grotendeels autovrij.

De handelsvereniging Brussels Uptown reageerde bij de presentatie al erg ontstemd en laakte het gebrek aan overleg tussen Smet en de buurt. Toen al sprak de organisatie van een alternatief project. Als dat niet in overweging werd genomen, dreigde gerechtelijke actie.

Het plan van de handelaars wordt deze week officieel voorgesteld en er is ook een bouwaanvraag voor ingediend. “Daardoor zullen we samenzitten met de bevoegde administraties en kabinetten”, zegt Evelyn Gessler van communicatiebureau Deciders. “Dat is het logisch gevolg van onze aanvraag.”

Compromis

Door dat overleg zullen de handelaars hun eigen plan naar voor kunnen schuiven. Daarvoor deden ze een beroep op architect Pierre Lallemand. Daarmee willen de handelaars aantonen dat er een volgens hen beter evenwicht mogelijk is tussen de verschillende weggebruikers in de buurt. Het plan moet ook de handelaars in het hogere gedeelte van de wijk ten goede komen. De handelaars hopen dat er door een goede samenwerking een compromis uit de bus komt.

In het plan is er meer plaats voor de auto. Zo willen ze discussie over de bovengrondse parkeerplaatsen opentrekken en komen er twee rijstroken in beide richtingen in plaats van een enkele in de oorspronkelijke plannen. De maximumsnelheid blijft ook voor de handelaars best beperkt tot 30 kilometer per uur. “We willen ook meer groen”, zegt Gessler. “Ons voornaamste doel is om de aantrekkelijkheid van de buurt te verhogen en de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.” In de plannen van de handelaars wordt een groot gebouw opgetrokken. Daar zal dan ook plaats zijn voor de horeca.