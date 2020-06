Handelaars in Elsene likken hun wonden na plunderingen: “Na corona nog eens deze klap” Jelle Couder

08 juni 2020

13u20 3 Brussel Langs de Elsensesteenweg waren de handelaars maandag druk in de weer met het aanslepen van spaanderplaten en het opruimen van glasscherven. Verschillende winkels werden er zondag bij de rellen na de betoging tegen racisme gevandaliseerd en geplunderd. Een nieuwe klap voor de handelaars die nog maar een drietal weken weer open waren na de lockdown.

“Ze zijn met alles weg, alle vitrines zijn leeg”, zegt een hersteller die aan de slag is bij de Venizi-juwelier op de Elssensesteenweg. De ramen van de winkel aan de ingang van de Gulden Vliesgallerij zijn volledig gesloopt en de inhoud van de winkel werd zondag geroofd. Het resultaat van de opstootjes die ontstonden in de nasleep van de grote Black Lives Matter-betoging op het Poelaertplein. Daar betoogden zo’n 10.000 mensen vreedzaam tegen racisme, maar in de nasleep van de betoging kwam het tot rellen met enkele tientallen heethoofden.

Die groepen sloegen ook aan het plunderen en daarbij kreeg de Elsensesteenweg de volle laag. In filmpjes op sociale media was te zien hoe relschoppers ruiten kapot sloegen en aan de haal gingen met allerlei handelswaar. Een van de getroffen zaken was make-upwinkel Kiko Milano. “Onze vitrine ligt aan diggelen en de deur is geforceerd, maar gelukkig is er niet al te veel gestolen”, zegt directeur Sebastien Paulin. “De schade is vooral materieel. Hoeveel het precies is, kan ik nog niet zeggen, maar het zal toch makkelijk om 4 à 5.000 euro gaan. Vandaag blijven we dicht maar normaal gaan we morgen terug open. Dit is natuurlijk extra spijtig omdat we pas sinds 11 mei weer geopend zijn en we nu alweer een klap krijgen. We hebben gisteravond al een eerste deel van de schade hersteld, maar dan is er dezenacht nog een poging geweest om in te breken.”

“Laten zien dat we er zijn”

Bij schoenenwinkel Footkorner even verderop klinkt hetzelfde verhaal. Daar heeft verantwoordelijke João Van Geneberg de nacht in de winkel doorgebracht. “Maar we zullen vandaag toch nog openen”, zegt hij. “We willen laten zien dat we er nog zijn. De exacte balans heb ik nog niet, maar het bedrag van de schade zal hoog zijn. Gelukkig maken wij deel uit van een Franse groep, zodat we dit beter kunnen opvangen. Maar voor de onafhankelijk collega’s hier moet dit hard aankomen, zeker na de sluiting tijdens de lockdown.”

Of de betoging van zondag had mogen doorgaan is een heikele vraag voor de winkeliers. “Ik steun de zaak van de betogers maar deze betoging was in deze tijden misschien niet het beste idee”, zegt Paulin. Ook bij Foorkorner is er begrip voor de betogers. “In onze winkel komen we ook allemaal van verschillende achtergronden dus we begrijpen de nood van zo’n betoging”, zegt Vandenberg. “Maar kijk naar de V.S. en Frankrijk. Bij deze betogingen heb je altijd het risico dat er mensen tussen zitten die de boel verzieken.”