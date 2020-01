Handelaars blikken tevreden terug op Winterpret: “Duidelijk meer toeristen” JCV

03 januari 2020

16u05 0 Brussel Winterpret loopt op zijn laatste benen, met het laatste weekend van de Brusselse kerstmarkt voor de deur. De handelaars van de verschillende kraampjes zijn tevreden over de editie van dit jaar. “Je ziet meer toeristen, tot zelfs 70 procent van onze klanten komt uit het buitenland.”

Vrijdagnamiddag is het niet bepaald over de koppen lopen aan de kraampjes op de Vismet, maar daar zit het druilerige weer waarschijnlijk voor iets tussen. Toch blikken de handelaars terug op een goede editie. “Wij zijn zeer content, er is veel volk geweest”, zegt Filip Van Belleghem, die met Delicatessen Van Donghen smoutebollen en wafels aan de man brengt. “Je ziet vooral veel toeristen. Tot 70 procent van onze klanten komt uit het buitenland. Je merkt duidelijk dat het toerisme in Brussel aan het herleven is.”

Ook over de organisatie is Van Belleghem zeer te spreken. “De politie heeft goed zijn best gedaan om de veiligheid te waarborgen”, zegt hij. “Bovendien is de sfeer goed. Maar ja, verkozen worden tot de beste kerstmarkt van Europa, dat gebeurt niet zomaar. Wij zijn in ieder geval tevreden dat we mogen blijven terugkomen.”

Delicatessen Van Donghen is immers een van de pioniers van Winterpret, met alle 19 edities op de teller. Hetzelfde geldt voor Joris D’Andrea, van de gelijknamige molen op het Sint-Katelijneplein. “Ik ben erbij van in het begin en toen was alles nog piepklein”, zegt hij. “Maar sindsdien is het hier elk jaar gegroeid en zie waar we nu staan. Ook dit jaar was weer een goede editie.”

Schot in de roos

Winterpret streek voor het eerst ook neer op het De Brouckèreplein, waar onder meer de ijspiste werd opgesteld. “Er is hier ook een ‘food court’ opgezet en dat is echt een schot in de roos geweest”, klinkt het bij Fernand Obb Delicatessen. “Voor ons is het nog maar het tweede jaar en vorig jaar was meer een test, maar wij zijn zeer tevreden. Nu in het laatste weekend zullen we wel minder volk zien door de solden, maar we mogen niet klagen. Ook wij hebben veel toeristen gezien, veel Russen en Canadezen onder andere. Het enige nadeel is dat vijf weken wel erg lang is, fysiek is dat heel zwaar.”

Toch valt niet overal hoerageroep te horen. “Voor ons is het triestig geweest, en wij komen toch al vijf jaar”, zegt een handelaar die liever niet met naam en toenaam in de krant wil. “Het weer is niet goed geweest en als je een aantal regendagen hebt, is het moeilijk om dat nog goed te maken. Het is een nadeel dat de kraampjes ver uit elkaar staan. Er staan er aan de Munt en op De Brouckère en op de Vismet. Het zou beter zijn om het reuzenrad op de Vismet naar achter te verplaatsen en alles daar samen te brengen.”

Definitieve bezoekerscijfers voor Winterpret zijn er nog niet, die worden pas volgende week vrijgegeven.